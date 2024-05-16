Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед – Ньюкасл – 3:2. Перестрелка на Олд Траффорд. Видео голов
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
15.05.2024 21:45 – FT 3 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 мая 2024, 02:43 |
73
0

Ман Юнайтед – Ньюкасл – 3:2. Перестрелка на Олд Траффорд. Видео голов

Смотрите видеообзор перенесенного матча 34-го тура АПЛ 2023/24

16 мая 2024, 02:43 |
73
0
Ман Юнайтед – Ньюкасл – 3:2. Перестрелка на Олд Траффорд. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

15 мая на «Олд Траффорд» состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

Голами за хозяев отличились Кобби Мейну (31), Амад Диалло (57) и Расмус Хойлунд (84), а у гостей забили Энтони Гордон (49) и Льюис Халл (90+2).

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2

Голы: Мейну, 31, Диалло, 57, Хойлунд, 84 – Гордон, 49, Халл, 90+2

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Холл (Ньюкасл).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
По теме:
Аталанта – Ювентус –0:1. За что удалили Аллегри в финале Кубка? Видео голов
ВИДЕО. Почему не играл Мбаппе? ПСЖ лишил Ниццу шансов на Лигу чемпионов
Мудрик в любом случае не сыграет в последнем туре АПЛ. Известна причина
Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энтони Гордон Амад Диалло Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Расмус Хойлунд Льюис Халл Кобби Мейну видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доганский объяснил, почему Ворскла проиграла финал Кубка Украины Шахтеру
Футбол | 16 мая 2024, 02:49 0
Доганский объяснил, почему Ворскла проиграла финал Кубка Украины Шахтеру
Доганский объяснил, почему Ворскла проиграла финал Кубка Украины Шахтеру

Наставник полтавчан прокомментировал поражение «горнякам» со счетом 1:2

Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Бокс | 15 мая 2024, 11:36 0
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя

Британец сделал странное признание

Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
Бокс | 15.05.2024, 09:10
Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?
Футбол | 15.05.2024, 22:50
Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?
Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
15.05.2024, 00:02
Хоккей
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
14.05.2024, 06:01
Теннис
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 6
Бокс
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
14.05.2024, 10:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем