15.05.2024 21:45 – FT 3 : 2
Англия16 мая 2024, 02:43 |
73
0
Ман Юнайтед – Ньюкасл – 3:2. Перестрелка на Олд Траффорд. Видео голов
Смотрите видеообзор перенесенного матча 34-го тура АПЛ 2023/24
16 мая 2024, 02:43 |
73
0
15 мая на «Олд Траффорд» состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».
Голами за хозяев отличились Кобби Мейну (31), Амад Диалло (57) и Расмус Хойлунд (84), а у гостей забили Энтони Гордон (49) и Льюис Халл (90+2).
АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2
Голы: Мейну, 31, Диалло, 57, Хойлунд, 84 – Гордон, 49, Халл, 90+2
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Холл (Ньюкасл).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
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