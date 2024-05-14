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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
15.05.2024 21:45 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2024, 18:33 |
80
0

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 мая в 22:00 матч чемпионата Англии

14 мая 2024, 18:33 |
80
0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

В среду, 15 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
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Трансляция матча В эфире

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Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Юнайтед - Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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