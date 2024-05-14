15.05.2024 21:45 - : -
Англия14 мая 2024, 18:33 |
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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 мая в 22:00 матч чемпионата Англии
14 мая 2024, 18:33 |
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В среду, 15 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – НьюкаслСмотреть трансляцию
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