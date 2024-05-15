15 мая на «Олд Траффорд» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда падает в этом сезоне все глубже. Особенно на контрасте с безусловно успешным первом годе работы тен Хага на Туманном Альбионе. Уже в 2023-м году красные дьяволы получили несколько болезненных неудач: ранний вылет из Кубка Лиги и 4-е место в Лиге чемпионов. Но и потом в актив можно внести разве что выход в финал кубка Англии, и то Ковентри в 1/2 выбили только по пенальти, хотя вели в 3 мяча. На фоне прочих неудач – 0:4 с Кристал Пэлас. Тут уже все начали требовать немедленной отставки голландца. Но Эрик и дальше говорил, что только он - тот наставник, с которым получиться выйти из кризиса... А тем временем его подопечные проиграли 0:1 Арсеналу, обновив новые антирекорды.

Ньюкасл

Клуб в прошлом сезоне закончил в Премьер-Лиге место сразу за манкунианцами, на четвертой позиции. А также проиграли им же в финале Кубка Лиги. Они тоже сдали позиции в 2023/2024, в том числе заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов, в которую наконец-то вернулись. Правда, там соперники были куда сложнее, чем у красных дьяволов. Но весной подопечные Эдди Хау смогли резко прибавить, много забивая и побеждая. В итоге на фоне еще и хронических осечек конкурентов получилось забраться в мае аж на 6-е место. Его удержали, но после 1:1 с Брайтоном в прошлом туре Челси уже по очкам сравнялся. Если выиграть сейчас, то черно-белые могут де-факто окончательно застолбить за собой пропуск в следующий цикл еврокубков, и заодно определить, в какой именно, Лигу Европы или менее статусную Лигу конференций.

Статистика личных встреч

Все 3 крайних очных матча, и в АПЛ, и в кубковом формате, были выиграны подопечными Эдди Хау.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары на победу равными. Но в последних турах сороки смотрелись живее. Ставим на них при форе 0 (коэффициент - 1,88).