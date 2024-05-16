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15.05.2024 21:45 – FT 3 : 2
Ньюкасл
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Англия
16 мая 2024, 10:28 |
142
3

Эрик ТЕН ХАГ: «Это был сложный сезон, но фанаты всегда нас поддерживали»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Ньюкаслом»

16 мая 2024, 10:28 |
142
3
Эрик ТЕН ХАГ: «Это был сложный сезон, но фанаты всегда нас поддерживали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (3:2) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ:

«Я думаю, что у нас был сложный сезон, но одна вещь была неизменной– болельщики были с нами и поддерживали команду. Мы очень довольны этим и хотим их отблагодарить. Это была наша последняя игра дома. Мы хотели поблагодарить их за то, что они были с нами, мы переживаем тяжелые времена. Мы находимся в переходном периоде в этом клубе, и результаты не такие, как мы ожидаем. На это есть свои причины, но сезон все равно является разочарованием.

Я очень доволен игрой против «Ньюкасла». За последние месяцы у нас было много игр, где мы были на выигрышных позициях, но не смогли одержать победу. Сегодня все было очень хорошо, и мы можем выпустить на поле Лисандро Мартинеса, опытного игрока и воина в трудные моменты. Каземиро? Я думаю, что он провел очень хорошую игру и использовал свой опыт и спокойствие. Я был доволен его выступлением.

Этот клуб находится на переходном этапе, у нас был разочаровывающий сезон, но в этом разочаровании мы развили несколько хороших молодых игроков – Расмус Хойлунд, Амад Диалло, Алехандро Гарначо и Кобби Мейну. Хорошо, что трое из них отметились голами сегодня.

Кубок Англии? Я не буду об этом разговаривать. Мы говорим о «Брайтоне».

Мое будущее в клубе? Я не могу ответить сегодня на этот вопрос, потому что это очень долгий разговор. Я не думаю, что это правильный момент, чтобы говорить об этом. Я должен говорить о следующей игре, а затем о финале Кубка Англии – это огромное достижение даже в разочаровывающем сезоне. Я вижу положительные моменты, которые развивает эта команда».

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Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Эрик тен Хаг пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: BBC
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Комментарии 3
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Максим Колісник
А мені цікаво будо б подивитись наступний сезон з Тен Хагом. Думаю МЮ буде набагато цікавішим
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0
Aleksandr Vorobiov
Надеюсь в следующем сезоне, яйцеголового клоуна в Манчестер Юнайтед не будет. 
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0
Остап Черешня
Это был капецкий сезон.  Такого мабуть не было в истории клуба.   Осталось выиграть кубок у МС, как это сделала Ворскла с Шахтёром.
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0
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