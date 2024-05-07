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Англия
07 мая 2024, 08:32 | Обновлено 07 мая 2024, 08:33
1760
0

Челси готов продать некогда звездного игрока в 2.5 раза дешевле, чем купил

Ромелу Лукаку сейчас выступает на правах аренды в итальянской «Роме»

07 мая 2024, 08:32 | Обновлено 07 мая 2024, 08:33
1760
0
Челси готов продать некогда звездного игрока в 2.5 раза дешевле, чем купил
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Лондонский «Челси» готов продать 30-летнего бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, приобрести футболиста может любой клуб, не только «Рома», за которую сейчас Лукаку выступает на правах аренды.

Цена вопроса – 38 миллионов фунтов стерлингов. Именно такую клаусулу согласовали «пенсионеры» с игроком летом 2024 года.

«Челси» приобрел Лукаку за 96.8 миллионов фунтов в 2021 году у «Интера». После этого он ездил в аренду в тот же «Интер», а также «Рому». За лондонский клуб он провел 44 матча. Контракт с «синими» рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Ромелу сыграл 44 матча за римлян, забил 20 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Лукаку проявляет турецкий «Бешикташ».

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Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
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