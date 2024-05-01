1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».

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Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Боруссия Д – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)