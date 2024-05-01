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  4. Боруссия Д – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
01 мая 2024, 22:10 |
1012
0

Боруссия Д – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

01 мая 2024, 22:10 |
1012
0
Боруссия Д – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Боруссия Д – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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