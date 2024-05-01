Лига чемпионов01 мая 2024, 22:10 |
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Боруссия Д – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов
01 мая 2024, 22:10 |
1012
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1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Боруссия Д – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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