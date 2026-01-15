Экс-игрок ЛНЗ удивил выбором клуба. Будет играть во Второй лиге
Сергей Шестаков будет выступать за вторую команду «Колоса»
35-летний полузащитник Сергей Шестаков нашел новую команду после завершения этапа карьеры в «Лесном».
По информации издания UA-football, опытный футболист подписал контракт с ковалевским «Колосом».
Несмотря на внушительное количество матчей за плечами, Сергей продолжит карьеру не в Украинской Премьер-лиге – новым клубом Шестакова станет «Колос-2», выступающий во Второй лиге.
За свою карьеру футболист защищал цвета «Вереса», «Олимпика», ЛНЗ, тернопольской «Нивы», «Нефтяника», «УкрАгроКома», «Одессы», а также венгерского «Диошдьера».
В настоящее время «Колос-2» возглавляет турнирную таблицу группы B Второй лиги.
