Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок ЛНЗ удивил выбором клуба. Будет играть во Второй лиге
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 13:28 | Обновлено 15 января 2026, 13:31
341
0

Экс-игрок ЛНЗ удивил выбором клуба. Будет играть во Второй лиге

Сергей Шестаков будет выступать за вторую команду «Колоса»

15 января 2026, 13:28 | Обновлено 15 января 2026, 13:31
341
0
Экс-игрок ЛНЗ удивил выбором клуба. Будет играть во Второй лиге
УПЛ. Сергей Шестаков

35-летний полузащитник Сергей Шестаков нашел новую команду после завершения этапа карьеры в «Лесном».

По информации издания UA-football, опытный футболист подписал контракт с ковалевским «Колосом».

Несмотря на внушительное количество матчей за плечами, Сергей продолжит карьеру не в Украинской Премьер-лиге – новым клубом Шестакова станет «Колос-2», выступающий во Второй лиге.

За свою карьеру футболист защищал цвета «Вереса», «Олимпика», ЛНЗ, тернопольской «Нивы», «Нефтяника», «УкрАгроКома», «Одессы», а также венгерского «Диошдьера».

В настоящее время «Колос-2» возглавляет турнирную таблицу группы B Второй лиги.

По теме:
Много новичков и новый тренер. Карпаты отправились на сбор
Первый трансфер Григорчука? Черноморец подпишет опытного полузащитника
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Меньше всего я доволен матчем против Динамо»
Сергей Шестаков чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Колос-2 Ковалевка свободный агент Колос Ковалевка Лесное ЛНЗ Черкассы
Андрей Витренко Источник: UA-Football
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 37
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Футбол | 15 января 2026, 07:49 4
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды
Арбелоа отреагировал на поражение Реала в игре, где Лунин пропустил трижды

Мадридский клуб потерпел сенсационное поражение от «Альбасете» в Кубке Испании

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Футбол | 15.01.2026, 11:11
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем исключил Зинченко из заявки команды на Лигу Европы
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
Рой ДЖОНС: «Усик – Уайлдер? Он – старик. Это произойдет в любой момент»
14.01.2026, 00:12
Бокс
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55 1
Биатлон
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
Костюк нашел для Динамо нового форварда и взял на сборы
14.01.2026, 07:00 7
Футбол
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
14.01.2026, 16:49 24
Футбол
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
13.01.2026, 08:59 4
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем