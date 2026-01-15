Трансфер Конора Галлахера вошел в топ-10 самых дорогих в истории Атлетико
Вспомним десятку футболистов, на продажах которых мадридцы заработали больше всего в своей истории
Трансфер Конора Галлахера в Тоттенхэм Хотспур вошел в топ-10 самых дорогих продаж в истории мадридского Атлетико.
Англичанин перешел в Шпоры за 40 млн евро.
В истории Атлетико только 8 футболистов были проданы за большие суммы.
Рекорд продолжает держать трансфер Антуана Гризманна в Барселону за 120 млн евро в сезоне 2019/20.
Топ-10 самых дорогих трансферов (продаж) в истории Атлетико:
- 120 млн евро – Антуан Гризманн (Барселона, 2019/20)
- 80 млн евро – Лукас Эрнандес (Бавария, 2019/20)
- 70 млн евро – Родри (Манчестер Сити, 2019/20)
- 52 млн евро – Жоау Феликс (Челси, 2024/25)
- 50 млн евро – Томас Партей (Арсенал, 2020/21)
- 50 млн евро – Матеус Кунья (Вулверхэмптон, 2023/24)
- 43 млн евро – Радамель Фалькао (Монако, 2013/14)
- 42 млн евро – Джексон Мартинес (Гуанчжоу Эвергранд, 2015/16)
- 40 млн евро – Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2011/12)
- 40 млн евро – Конор Галлахер (Тоттенхэм Хотспур, 2025/26)
