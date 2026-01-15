Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер Конора Галлахера вошел в топ-10 самых дорогих в истории Атлетико
Испания
Вспомним десятку футболистов, на продажах которых мадридцы заработали больше всего в своей истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Трансфер Конора Галлахера в Тоттенхэм Хотспур вошел в топ-10 самых дорогих продаж в истории мадридского Атлетико.

Англичанин перешел в Шпоры за 40 млн евро.

В истории Атлетико только 8 футболистов были проданы за большие суммы.

Рекорд продолжает держать трансфер Антуана Гризманна в Барселону за 120 млн евро в сезоне 2019/20.

Топ-10 самых дорогих трансферов (продаж) в истории Атлетико:

  • 120 млн евро – Антуан Гризманн (Барселона, 2019/20)
  • 80 млн евро – Лукас Эрнандес (Бавария, 2019/20)
  • 70 млн евро – Родри (Манчестер Сити, 2019/20)
  • 52 млн евро – Жоау Феликс (Челси, 2024/25)
  • 50 млн евро – Томас Партей (Арсенал, 2020/21)
  • 50 млн евро – Матеус Кунья (Вулверхэмптон, 2023/24)
  • 43 млн евро – Радамель Фалькао (Монако, 2013/14)
  • 42 млн евро – Джексон Мартинес (Гуанчжоу Эвергранд, 2015/16)
  • 40 млн евро – Серхио Агуэро (Манчестер Сити, 2011/12)
  • 40 млн евро – Конор Галлахер (Тоттенхэм Хотспур, 2025/26)
Конор Галлахер Антуан Гризманн Лукас Эрнандес Родри Жоау Феликс Томас Партей Матеус Кунья Радамель Фалькао Джексон Мартинес Серхио Агуэро рейтинг Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
