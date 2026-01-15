Трансфер Конора Галлахера вошел в топ-10 самых дорогих в истории Атлетико

Трансфер Конора Галлахера в Тоттенхэм Хотспур вошел в топ-10 самых дорогих продаж в истории мадридского Атлетико.

Англичанин перешел в Шпоры за 40 млн евро.

В истории Атлетико только 8 футболистов были проданы за большие суммы.

Рекорд продолжает держать трансфер Антуана Гризманна в Барселону за 120 млн евро в сезоне 2019/20.

Топ-10 самых дорогих трансферов (продаж) в истории Атлетико: