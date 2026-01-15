Флик требует у руководства Барселоны избавиться от игрока. Деку поддержал

Уругвайский защитник Рональд Араухо может покинуть каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик попросил руководство продать 25-летнего футболиста. Позицию по уругвайцу поддерживает спортивный директор «сине-гранатовых» Деку, при том, что президент клуба Жоан Лапорта еще не поставил крест на Араухо.

В текущем сезоне Рональд Араухо провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял неожиданное решение после вылета из Кубка.