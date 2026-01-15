Флик требует у руководства Барселоны избавиться от игрока. Деку поддержал
Рональд Араухо может покинуть каталонский клуб
Уругвайский защитник Рональд Араухо может покинуть каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик попросил руководство продать 25-летнего футболиста. Позицию по уругвайцу поддерживает спортивный директор «сине-гранатовых» Деку, при том, что президент клуба Жоан Лапорта еще не поставил крест на Араухо.
В текущем сезоне Рональд Араухо провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» принял неожиданное решение после вылета из Кубка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира
Семья футболиста уже во второй раз попадает в скандал