Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала неожиданный выход в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия).

На пути к финалу украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (WTA 7), Коко Гофф (WTA 3) и Маркеты Вондроушовой (WTA 8), а в финале сразится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

- Вы обыграли седьмую ракетку и финалистку Australian Open Чжэн Циньвень, третью ракетку мира и победительницу US Open Коко Гофф, а сегодня – чемпионку Уимблдона и восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову. Марта Костюк вышла на новый уровень?

- Думаю, что немногие знают, но моя карьера началась со статистикой 0-14 против соперниц из первой десятки рейтинга. И я пытаюсь немного выровнять ситуацию с этими цифрами. У меня уже было несколько побед, но на этом турнире это действительно что-то невероятное. Это одни из сильнейших теннисисток за последний год и то, что я смогла их победить в нескольких матчах подряд... Надеюсь, что и я однажды выиграю титул Grand Slam.

- Вы вели 5:1 в первом сете, и дело дошло до тай-брейка. Скажите честно, вам нужно немного острых ощущений, чтобы скрасить свою жизнь?

- Нет. У меня их достаточно.

- Мы слышали от Елены Рыбакиной, что у неё нет водительских прав (победитлетьница турнира получает в подарок автомобить Porsche – прим.). Есть ли права у Марты Костюк?

- Да. Конечно, у меня есть.

Marta Kostyuk after 3rd top 10 win this week:



