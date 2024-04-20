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  4. Ярмолюк остался в запасе на матч АПЛ Лутон Таун – Брентфорд
Англия
20 апреля 2024, 16:09 |
38
0

Ярмолюк остался в запасе на матч АПЛ Лутон Таун – Брентфорд

Поединок начнется в 17:00

20 апреля 2024, 16:09 |
38
0
Ярмолюк остался в запасе на матч АПЛ Лутон Таун – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч на скамье для запасных и будет ждать своего шанса во втором тайме.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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