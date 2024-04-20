Ярмолюк остался в запасе на матч АПЛ Лутон Таун – Брентфорд

В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».

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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч на скамье для запасных и будет ждать своего шанса во втором тайме.

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.