Ярмолюк остался в запасе на матч АПЛ Лутон Таун – Брентфорд
Поединок начнется в 17:00
В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».
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Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский хавбек «Брентфорда» Егор Ярмолюк начнет матч на скамье для запасных и будет ждать своего шанса во втором тайме.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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