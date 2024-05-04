ВИДЕО. Пушич похвалил Марлона Гомеса за хет-трик в ворота Черноморца

Главный тренер Шахтера Марино Пушич рассказал о победе над Черноморцем (4:1).

Коуч похвалил бразильца Марлона Гомеса за хет-трик, а также отметил удачные замены.

Футболисты «Шахтера» готовятся ко второму в течение этой недели поединку с «Черноморцем», который пройдет в ближайшее воскресенье.

Матч 27-го тура УПЛ Шахтер – Черноморец состоится 5 мая на киевском стадионе Левый берег, начало – в 18:00.

ВИДЕО. Пушич похвалил Марио Гомеса за хет-трик в ворота Черноморца