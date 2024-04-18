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  4. ВИДЕО. Кепа помог Лунину? Испанец дал совет Андрею в матче против Ман Сити
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 10:27 |
4135
1

ВИДЕО. Кепа помог Лунину? Испанец дал совет Андрею в матче против Ман Сити

Украинский голкипер отразил два пенальти в послематчевой серии

18 апреля 2024, 10:27 |
4135
1
ВИДЕО. Кепа помог Лунину? Испанец дал совет Андрею в матче против Ман Сити
Defensa Central. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

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Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

На телекамеры попал эпизод, на котором заметно, как конкурент Лунина Кепа Аррисабалага дает совет украинскому голкиперу перед началом послематчевой серии. Кепа в свое время провел не один поединок против «горожан» за «Челси», принимая участие также и в серии пенальти.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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potemkin78
а он должен был ему гвозди в бутся засыпать? 
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