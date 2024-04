ВИДЕО. Кепа помог Лунину? Испанец дал совет Андрею в матче против Ман Сити

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

На телекамеры попал эпизод, на котором заметно, как конкурент Лунина Кепа Аррисабалага дает совет украинскому голкиперу перед началом послематчевой серии. Кепа в свое время провел не один поединок против «горожан» за «Челси», принимая участие также и в серии пенальти.

Btw shoutout to KEPA for telling Lunin about Man Cities pen takers lol pic.twitter.com/m71y3xoQBq