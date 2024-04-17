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ATP
17 апреля 2024, 15:19 | Обновлено 17 апреля 2024, 15:21
327
0

25-летний швед передумал уходить из тенниса из-за скучной жизни

Микаэль Имер после 10 месяцев дисквалификации принял решение вернуться на корт после бана

17 апреля 2024, 15:19 | Обновлено 17 апреля 2024, 15:21
327
0
25-летний швед передумал уходить из тенниса из-за скучной жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаэль Имер

Швед Микаэль Имер решил продолжать карьеру теннисиста спустя 10 месяцев после публичного объявления о своей отставке. Причиной названа скука от пассивной жизни.

Его карьера в последние годы была связана со сложными моментами, включая получение 18-месячной дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов в 2021 году во внесоревновательный период.

В июне 2022-го Независимый трибунал оправдал его, но ITF обжаловала это решение, несмотря на мнение трех судей трибунала, и CAS удовлетворил их просьбу.

Микаэль Имер может вернуться на корт в январе 2025 года. Ранее он входил в топ-50 мирового рейтинга.

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Микаэль Имер
Владимир Клепач Источник: baseline.tennis.com
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