25-летний швед передумал уходить из тенниса из-за скучной жизни

Швед Микаэль Имер решил продолжать карьеру теннисиста спустя 10 месяцев после публичного объявления о своей отставке. Причиной названа скука от пассивной жизни.

Его карьера в последние годы была связана со сложными моментами, включая получение 18-месячной дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов в 2021 году во внесоревновательный период.

В июне 2022-го Независимый трибунал оправдал его, но ITF обжаловала это решение, несмотря на мнение трех судей трибунала, и CAS удовлетворил их просьбу.

Микаэль Имер может вернуться на корт в январе 2025 года. Ранее он входил в топ-50 мирового рейтинга.

Retirement was boring see u in 8 months 🤞🏽🖤🏃🏾