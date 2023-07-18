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  4. 51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев
ATP
18 июля 2023, 14:58 |
509
0

51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев

CAS удовлетворил апелляцию ITF по делу Микаэля Имера

18 июля 2023, 14:58 |
509
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51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Микаэль Имер

51-й номер мирового рейтинга швед Микаэль Имер сообщил, что отстранен от тенниса на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

«В январе 2022-го ITF обвинила меня в потенциальном нарушении антидопинговых правил за то, что я пропустил три теста за год во внесоревновательный период. Я оспорил это обвинение во время слушаний, и в июне 2022-го Независимый трибунал меня оправдал. ITF обжаловала это решение несмотря на мнение трех судей трибунала, и CAS удовлетворил их просьбу.

Вчера я узнал, что Спортивный арбитражный суд отстранил меня от профессионального тенниса на 18 месяцев несмотря на то, что я никогда не употреблял запрещенные вещества и не обвинялся в их употреблении. Будучи уже однажды оправданным и всецело отстаивая то, что я не считаю пропуск третьего теста правонарушением, я нахожу несправедливым возобновление дела и признание меня виновным. Вдобавок ко всему мне трудно понять, почему они сочли отстранение от работы на 18 месяцев справедливым наказанием.

Я понимаю, что эти правила были введены для защиты целостности нашего спорта и что они существуют не просто так. Однако я не считаю, что нарушил эти правила, и моя совесть чиста перед Богом», – написал Имер в твиттере.

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Микаэль Имер ITF Спортивный арбитражный суд
Источник Twitter
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