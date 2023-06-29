Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Два американца вышли в полуфинал турнира АТР 500 в Истборне
ATP
29 июня 2023, 22:08 |
168
0

Два американца вышли в полуфинал турнира АТР 500 в Истборне

Маккензи Макдональд и Томми Пол могут встретиться в финале

29 июня 2023, 22:08 |
168
0
Два американца вышли в полуфинал турнира АТР 500 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

29 июня состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире серии АТР 500 в Истборне (Великобритания).

В полуфинал прошли второй и четвертый номера посева. Восьмой сеяный Миомир Кецманович выбыл.

АТР 500 Истборн. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Маккензи Макдональд – Микаэль Имер – 6:4, 3:6, 6:3
Франсиско Черундоло [4] – Чжан Чжичжэнь – 6:2, 6:3

Нижняя часть сетки

Грегуар Баррер – Миомир Кецманович [8] – 7:5, 7:6()
Томми Пол [2] – Джей-Джей Вульф – 6:4, 4:6, 7:6()

АТР 500 Истборн. Пары 1/2 финала

Маккензи Макдональд – Франсиско Черундоло [4]
Грегуар Баррер – Томми Пол [2]

По теме:
Фритц – аут. Определены четвертьфиналисты на турнире АТР 500 в Истборне
С Карлитосом во главе. Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 в Queen’s Club?
Полуфиналисты турнира АТР 250 в Хертогенбосе: 2 австралийца и вылет Синнера
Томми Пол Микаэль Имер ATP Истборн Маккензи Макдональд Грегуар Баррер Франсиско Черундоло Миомир Кецманович Чжан Чжичжэнь Джей-Джей Вульф
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Футбол | 29 июня 2023, 01:00 2
Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?

Ранее УЕФА дисквалифицировал наставника «Ромы» на 4 матча в еврокубках

Распродажа продолжается. Челси договорился с МЮ о трансфере Маунта
Футбол | 29 июня 2023, 19:45 5
Распродажа продолжается. Челси договорился с МЮ о трансфере Маунта
Распродажа продолжается. Челси договорился с МЮ о трансфере Маунта

Еще один хавбек покидает команду

Без Калининой. Кто сыграет в четвертьфиналах на турнире WTA 500 в Истборне?
Теннис | 28.06.2023, 23:57
Без Калининой. Кто сыграет в четвертьфиналах на турнире WTA 500 в Истборне?
Без Калининой. Кто сыграет в четвертьфиналах на турнире WTA 500 в Истборне?
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Футбол | 28.06.2023, 23:40
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Футбол | 29.06.2023, 11:33
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
28.06.2023, 09:00 2
Футбол
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
27.06.2023, 23:59 17
Футбол
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
28.06.2023, 20:18
Футбол
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
28.06.2023, 17:22 17
Бокс
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем