Два американца вышли в полуфинал турнира АТР 500 в Истборне

29 июня состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире серии АТР 500 в Истборне (Великобритания).

В полуфинал прошли второй и четвертый номера посева. Восьмой сеяный Миомир Кецманович выбыл.

АТР 500 Истборн. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Маккензи Макдональд – Микаэль Имер – 6:4, 3:6, 6:3

Франсиско Черундоло [4] – Чжан Чжичжэнь – 6:2, 6:3



Нижняя часть сетки

Грегуар Баррер – Миомир Кецманович [8] – 7:5, 7:6()

Томми Пол [2] – Джей-Джей Вульф – 6:4, 4:6, 7:6()

АТР 500 Истборн. Пары 1/2 финала

Маккензи Макдональд – Франсиско Черундоло [4]

Грегуар Баррер – Томми Пол [2]