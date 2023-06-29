ATP29 июня 2023, 22:08 |
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Два американца вышли в полуфинал турнира АТР 500 в Истборне
Маккензи Макдональд и Томми Пол могут встретиться в финале
29 июня 2023, 22:08 |
168
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29 июня состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире серии АТР 500 в Истборне (Великобритания).
В полуфинал прошли второй и четвертый номера посева. Восьмой сеяный Миомир Кецманович выбыл.
АТР 500 Истборн. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Маккензи Макдональд – Микаэль Имер – 6:4, 3:6, 6:3
Франсиско Черундоло [4] – Чжан Чжичжэнь – 6:2, 6:3
Нижняя часть сетки
Грегуар Баррер – Миомир Кецманович [8] – 7:5, 7:6()
Томми Пол [2] – Джей-Джей Вульф – 6:4, 4:6, 7:6()
АТР 500 Истборн. Пары 1/2 финала
Маккензи Макдональд – Франсиско Черундоло [4]
Грегуар Баррер – Томми Пол [2]
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