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  4. Фритц – аут. Определены четвертьфиналисты на турнире АТР 500 в Истборне
ATP
28 июня 2023, 23:12 |
132
0

Фритц – аут. Определены четвертьфиналисты на турнире АТР 500 в Истборне

На турнире в Великобритании остались 3 сеяных игрока

28 июня 2023, 23:12 |
132
0
Фритц – аут. Определены четвертьфиналисты на турнире АТР 500 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Маккензи Макдональд

28 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии АТР 500 в Истборне (Великобритания).

Первый сеяный соревнований и прошлогодний победитель Тейлор Фритц на двух тай-брейках усиупил Маккензи Макдональду.

В четвертьфиналах сыграют только 3 сеяных теннисиста: Томми Пол (2), Франсиско Черундоло (4) и Миомир Кецманович (8).

АТР 500 Истборн. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Тейлор Фритц [1] – Маккензи Макдольнад – 6:7 (3:7), 6:7 (8:10)
Лиам Броуди – Микаэль Имер – 2:6, 4:6
Франсиско Черундоло [4] – Марк-Андреа Хуслер – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)
Максим Кресси – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Миомир Кецманович [8] – Александар Вукич – 7:6 (8:6), 6:4
Грегуар Баррер – Николас Харри [5] – 6:3, 4:6, 6:4
Джеффри Волф – Люка ван Аш – 6:2, 6:7 (5:7), 6:1
Себастьян Баэс – Томми Пол [2] – 1:6, 6:7 (7:9)

АТР 500 Истборн. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Маккензи Макдольнад – Микаэль Имер
Франсиско Черундоло [4] – Чжан Чжичжэнь

Нижняя часть сетки

Миомир Кецманович [8] – Грегуар Баррер
Джеффри Волф – Томми Пол [2]

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Тейлор Фритц Маккензи Макдональд Лиам Броди Микаэль Имер Франсиско Черундоло Марк-Андреа Хюслер Максим Кресси Чжан Чжичжэнь Миомир Кецманович Александар Вукич Грегуар Баррер Николас Харри Джеффри Вольф Люка Ван Аш Себастьян Баэс Томми Пол ATP Истборн
Источник Sport.ua
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