Фритц – аут. Определены четвертьфиналисты на турнире АТР 500 в Истборне

28 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии АТР 500 в Истборне (Великобритания).

Первый сеяный соревнований и прошлогодний победитель Тейлор Фритц на двух тай-брейках усиупил Маккензи Макдональду.

В четвертьфиналах сыграют только 3 сеяных теннисиста: Томми Пол (2), Франсиско Черундоло (4) и Миомир Кецманович (8).

АТР 500 Истборн. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Тейлор Фритц [1] – Маккензи Макдольнад – 6:7 (3:7), 6:7 (8:10)

Лиам Броуди – Микаэль Имер – 2:6, 4:6

Франсиско Черундоло [4] – Марк-Андреа Хуслер – 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Максим Кресси – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Миомир Кецманович [8] – Александар Вукич – 7:6 (8:6), 6:4

Грегуар Баррер – Николас Харри [5] – 6:3, 4:6, 6:4

Джеффри Волф – Люка ван Аш – 6:2, 6:7 (5:7), 6:1

Себастьян Баэс – Томми Пол [2] – 1:6, 6:7 (7:9)

АТР 500 Истборн. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Маккензи Макдольнад – Микаэль Имер

Франсиско Черундоло [4] – Чжан Чжичжэнь



Нижняя часть сетки

Миомир Кецманович [8] – Грегуар Баррер

Джеффри Волф – Томми Пол [2]