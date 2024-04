На радость Саутгейту. Фоден - в топ-компании Европы по голевым действиям

В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:1.

В составе «горожан» автором трех голов стал Фил Фоден.

Хет-трик помог игроку сборной Англии достигнуть в нынешнем сезону показателя в 20 голов и 10 голевых передач. На счету Фодена 21 гол при 10 ассистах, что позволило ему войти в топ-5 самых результативных игроков пяти ведущих европейских чемпионатов.

На радость наставника сборной Англии Гарета Саутгейта в группе лидеров реестра входят сразу четыре английских футболиста. Кроме Фодена, это Гарри Кейн из «Баварии», Олли Уоткинс из «Астон Виллы» и Джуд Беллингем из мадридского «Реала».

Phil Foden became the 5th player in the top 5 European leagues to score 20 or more goals and make 10+ assists last night ✨



It's good news for Gareth Southgate as four out of the five players to achieve this are English 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/sT5Yeza5c2