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Англия
04 апреля 2024, 10:40 | Обновлено 04 апреля 2024, 10:45
128
0

На радость Саутгейту. Фоден - в топ-компании Европы по голевым действиям

Игрок «Ман Сити» в игре против «Астон Виллы» оформило хет-трик

04 апреля 2024, 10:40 | Обновлено 04 апреля 2024, 10:45
128
0
На радость Саутгейту. Фоден - в топ-компании Европы по голевым действиям
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:1.

В составе «горожан» автором трех голов стал Фил Фоден.

Хет-трик помог игроку сборной Англии достигнуть в нынешнем сезону показателя в 20 голов и 10 голевых передач. На счету Фодена 21 гол при 10 ассистах, что позволило ему войти в топ-5 самых результативных игроков пяти ведущих европейских чемпионатов.

На радость наставника сборной Англии Гарета Саутгейта в группе лидеров реестра входят сразу четыре английских футболиста. Кроме Фодена, это Гарри Кейн из «Баварии», Олли Уоткинс из «Астон Виллы» и Джуд Беллингем из мадридского «Реала».

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Фил Фоден Гарри Кейн Олли Уоткинс Джуд Беллингем Мохамед Салах Манчестер Сити сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт
Источник Sky Sports
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