На радость Саутгейту. Фоден - в топ-компании Европы по голевым действиям
Игрок «Ман Сити» в игре против «Астон Виллы» оформило хет-трик
В среду, 3 апреля, в 31-м туре АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:1.
В составе «горожан» автором трех голов стал Фил Фоден.
Хет-трик помог игроку сборной Англии достигнуть в нынешнем сезону показателя в 20 голов и 10 голевых передач. На счету Фодена 21 гол при 10 ассистах, что позволило ему войти в топ-5 самых результативных игроков пяти ведущих европейских чемпионатов.
На радость наставника сборной Англии Гарета Саутгейта в группе лидеров реестра входят сразу четыре английских футболиста. Кроме Фодена, это Гарри Кейн из «Баварии», Олли Уоткинс из «Астон Виллы» и Джуд Беллингем из мадридского «Реала».
Phil Foden became the 5th player in the top 5 European leagues to score 20 or more goals and make 10+ assists last night ✨— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 4, 2024
It's good news for Gareth Southgate as four out of the five players to achieve this are English 🏴 pic.twitter.com/sT5Yeza5c2
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