Экс-первая ракетка мира. Известна соперница Калининой в 1/32 финала в Майми

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 36) узнала соперницу в 1/32 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

Во 2-м раунде тысячника украинка сыграет против бывшей первой ракетки мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 129), которая на старте соревнований выбила Клару Бюрель (Франция, WTA 45) за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Клара Бюрель (Франция) – Каролин Возняцки (Дания) [WC] – 1:6, 4:6

Это была первая встреча девушек.

Калинина и Возняцки впервые сыграют между собой.

Ранее стала известна первая соперница Ястремской в Майами.

Smooth start 👌



Former finalist @CaroWozniacki gets past the tricky Burel 6-1, 6-4 to kick off her week at the @MiamiOpen! pic.twitter.com/1UwmeNmNCU