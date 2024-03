Чемпионаты мира среди сборных U-17 будут проводиться среди 48 команд

Совет ФИФА объявил, что чемпионат мира U-17 по футболу будет расширен до 48 команд.

Турнир будет проводиться ежегодно, а не раз в два года. С 2025 года следующие 5 чемпионатов мира U-17 будет принимать Катар.

Местом проведения чемпионатов мира среди девушек WU-17 в тот же период станет Марокко. Соревнования среди девушек расширены до 24 команд и будут проводиться ежегодно.

Заявление Совета ФИФА

Совет ФИФА подтвердил, что чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет будет расширен до 48 команд и будет проводиться ежегодно, а не раз в два года, в рамках неизменной приверженности руководящего органа к развитию молодежного футбола.

Также было подтверждено, что следующие 5 турниров, начиная с 2025 года, пройдут в Катаре.

Чемпионат мира по футболу среди женщин до 17 лет расширен до 24 команд и будет проводиться ежегодно с 2025 года, турнир до 2029 года будет принимать Марокко.

Эти решения последовали за глобальным призывом выразить заинтересованность в проведении обоих соревнований с упором на использование существующей футбольной инфраструктуры в интересах эффективности и постоянства молодежных турниров.

