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Молодежные турниры
17 марта 2024, 04:12 | Обновлено 17 марта 2024, 04:15
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Чемпионаты мира среди сборных U-17 будут проводиться среди 48 команд

С 2025 года следующие 5 чемпионатов мира U-17 будет принимать Катар

17 марта 2024, 04:12 | Обновлено 17 марта 2024, 04:15
35
0
Чемпионаты мира среди сборных U-17 будут проводиться среди 48 команд
ФИФА

Совет ФИФА объявил, что чемпионат мира U-17 по футболу будет расширен до 48 команд.

Турнир будет проводиться ежегодно, а не раз в два года. С 2025 года следующие 5 чемпионатов мира U-17 будет принимать Катар.

Местом проведения чемпионатов мира среди девушек WU-17 в тот же период станет Марокко. Соревнования среди девушек расширены до 24 команд и будут проводиться ежегодно.

Заявление Совета ФИФА

Совет ФИФА подтвердил, что чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет будет расширен до 48 команд и будет проводиться ежегодно, а не раз в два года, в рамках неизменной приверженности руководящего органа к развитию молодежного футбола.

Также было подтверждено, что следующие 5 турниров, начиная с 2025 года, пройдут в Катаре.

Чемпионат мира по футболу среди женщин до 17 лет расширен до 24 команд и будет проводиться ежегодно с 2025 года, турнир до 2029 года будет принимать Марокко.

Эти решения последовали за глобальным призывом выразить заинтересованность в проведении обоих соревнований с упором на использование существующей футбольной инфраструктуры в интересах эффективности и постоянства молодежных турниров.

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чемпионат мира по футболу U-17 ФИФА Катар Марокко
Источник ФИФА
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