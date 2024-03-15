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WTA
15 марта 2024, 06:15 |
2192
1

Костюк идет дальше. Стали известны полуфиналистки турнира в Индиан-Уэллс

Марта прошла Анастасию Потапову, далее украинка встретится с Игой Свентек

15 марта 2024, 06:15 |
2192
1
Костюк идет дальше. Стали известны полуфиналистки турнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 15 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах переиграла «нейтралку» Анастасию Потапову.

В полуфинале престижных соревнований украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полька в своей четвертьфинальной встрече выбила Каролин Возняцки.

В еще одном полуфинале сойдутся Мария Саккари и Коко Гофф. Мария выиграла у Эммы Наварро, а Коко прошла Юань Юэ.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Каролин Возняцки [WC] – 6:4, 1:0, RET., Возняцки
Анастасия Потапова [28] – Марта Костюк [31] – 0:6, 5:7

Нижняя часть сетки

Юань Юэ – Коко Гофф [3] – 4:6, 3:6
Мария Саккари [9] – Эмма Наварро [23] – 5:7, 6:2, 6:4

WTA 1000 Индиан-Уэлсс. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Марта Костюк [31]
Коко Гофф [3] – Мария Саккари [9]

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Марта Костюк Анастасия Потапова Ига Свёнтек Каролин Возняцки Коко Гофф Юань Юэ Мария Саккари Эмма Наварро WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
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introvert
Сімнадцять подвійних від Гофф, а ви все "Марта, Марта..." Є ще Марті куди рости)
Саккарі з Віттом знайшла нове дихання, тоді як Пегула без нього продовжує шукати свою гру. Дейв має повне право зловтішатися.
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