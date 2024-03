Костюк идет дальше. Стали известны полуфиналистки турнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 15 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах переиграла «нейтралку» Анастасию Потапову.

В полуфинале престижных соревнований украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полька в своей четвертьфинальной встрече выбила Каролин Возняцки.

В еще одном полуфинале сойдутся Мария Саккари и Коко Гофф. Мария выиграла у Эммы Наварро, а Коко прошла Юань Юэ.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Каролин Возняцки [WC] – 6:4, 1:0, RET., Возняцки

Анастасия Потапова [28] – Марта Костюк [31] – 0:6, 5:7

Нижняя часть сетки

Юань Юэ – Коко Гофф [3] – 4:6, 3:6

Мария Саккари [9] – Эмма Наварро [23] – 5:7, 6:2, 6:4

WTA 1000 Индиан-Уэлсс. Пары 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Марта Костюк [31]

Коко Гофф [3] – Мария Саккари [9]

