Костюк идет дальше. Стали известны полуфиналистки турнира в Индиан-Уэллс
Марта прошла Анастасию Потапову, далее украинка встретится с Игой Свентек
В ночь на 15 марта завершились все четвертьфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).
Украинская теннисистка Марта Костюк в двух сетах переиграла «нейтралку» Анастасию Потапову.
В полуфинале престижных соревнований украинка сыграет против первой ракетки мира Иги Свентек. Полька в своей четвертьфинальной встрече выбила Каролин Возняцки.
В еще одном полуфинале сойдутся Мария Саккари и Коко Гофф. Мария выиграла у Эммы Наварро, а Коко прошла Юань Юэ.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Каролин Возняцки [WC] – 6:4, 1:0, RET., Возняцки
Анастасия Потапова [28] – Марта Костюк [31] – 0:6, 5:7
Нижняя часть сетки
Юань Юэ – Коко Гофф [3] – 4:6, 3:6
Мария Саккари [9] – Эмма Наварро [23] – 5:7, 6:2, 6:4
WTA 1000 Индиан-Уэлсс. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Марта Костюк [31]
Коко Гофф [3] – Мария Саккари [9]
…and then there were 4⃣— wta (@WTA) March 15, 2024
Who will reach the @BNPPARIBASOPEN final? 🔮🌴#TennisParadise pic.twitter.com/zvLt1zxyYP
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