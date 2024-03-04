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Лига чемпионов
04 марта 2024, 16:52 | Обновлено 04 марта 2024, 16:56
1361
0

УЕФА выпустил видео, в котором наглядно объяснил новый формат еврокубков

С сезона-2024/25 Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций ждут кардинальные перемены

04 марта 2024, 16:52 | Обновлено 04 марта 2024, 16:56
1361
0
УЕФА выпустил видео, в котором наглядно объяснил новый формат еврокубков
УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил видеоролик, в котором наглядно объяснил новый формат еврокубков, который вступит в силу с сезона-2024/25.

Ключевое различие заключается в том, что на основной стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций участие будут принимать 36 команд, а не 32 как было ранее.

Кроме того, деления на группы больше не будет, так как все команды будут играть в рамках одного дивизиона. Каждая команда сыграет по 8 поединков (в Лиге чемпионов): четыре дома и четыре не выезде.

Чтобы определить восемь разных соперников, команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой из корзин.

Более наглядно новый формат вы можете изучить в видео от УЕФА:

Кроме того, Sport.ua ранее детально и в подробностях рассказывал о грядущих изменениях в системе розыгрышей еврокубков.

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Лига чемпионов Лига конференций Лига Европы УЕФА еврокубки по футболу
Источник УЕФА
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