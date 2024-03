УЕФА выпустил видео, в котором наглядно объяснил новый формат еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил видеоролик, в котором наглядно объяснил новый формат еврокубков, который вступит в силу с сезона-2024/25.

Ключевое различие заключается в том, что на основной стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций участие будут принимать 36 команд, а не 32 как было ранее.

Кроме того, деления на группы больше не будет, так как все команды будут играть в рамках одного дивизиона. Каждая команда сыграет по 8 поединков (в Лиге чемпионов): четыре дома и четыре не выезде.

Чтобы определить восемь разных соперников, команды первоначально будут распределены по четырем корзинам посева. Затем каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой из корзин.

Более наглядно новый формат вы можете изучить в видео от УЕФА:

