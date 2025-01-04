Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках

«Динамо» уверенно лидирует в чемпионате Украины, однако провалило матчи Лиги Европы – один гол и ни одного очка после шести туров. Александр Караваев считает, что проблемы в сложной логистике.

«Когда едешь играть в еврокубках, ты понимаешь, что там еще труднее. Да, ты и там хочешь тоже выигрывать и набирать баллы. Но анализируешь и проводишь какие-то параллели в том смысле, что когда наши соперники в Лиге Европы едут на выездной матч против «Динамо» в Гамбург, то они за два-три часа перелетели в город проведения встречи и все – готовятся к матчу. А ты очень долго добираешься в тот же Гамбург. И это, так или иначе, сказывается. Бывает, пишут, что мы пользуемся отмазками, делаем акцент на переездах, но нет: это просто как анализ того, что не совсем равные условия у двух команд.

Матч в четверг. В своих чемпионатах мы и наш соперник играли в один день вроде бы, но у нас на восстановление на два дня меньше, чем у команды-соперника. И, конечно, это оказывает большое влияние.

Это сравнимо с ситуацией, когда на сборах первый контрольный матч ты играешь против команды, для которой этот спарринг уже последний на сборах. Она уже подготовлена, у нее уже через неделю чемпионат, а ты, вроде бы, хочешь и можешь, но у тебя не получается. Ты еще не готов. А соперники просто быстрее, сильнее и выносливее. И ты не понимаешь как так, потому что против нас играет команда среднего уровня», – сказал Караваев.