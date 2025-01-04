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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 18:15 |
916
3

Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках

Караваев отметил сложную логистику

04 января 2025, 18:15 |
916
3
Игрок Динамо объяснил, почему киевляне провалились в еврокубках
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

«Динамо» уверенно лидирует в чемпионате Украины, однако провалило матчи Лиги Европы – один гол и ни одного очка после шести туров. Александр Караваев считает, что проблемы в сложной логистике.

«Когда едешь играть в еврокубках, ты понимаешь, что там еще труднее. Да, ты и там хочешь тоже выигрывать и набирать баллы. Но анализируешь и проводишь какие-то параллели в том смысле, что когда наши соперники в Лиге Европы едут на выездной матч против «Динамо» в Гамбург, то они за два-три часа перелетели в город проведения встречи и все – готовятся к матчу. А ты очень долго добираешься в тот же Гамбург. И это, так или иначе, сказывается. Бывает, пишут, что мы пользуемся отмазками, делаем акцент на переездах, но нет: это просто как анализ того, что не совсем равные условия у двух команд.

Матч в четверг. В своих чемпионатах мы и наш соперник играли в один день вроде бы, но у нас на восстановление на два дня меньше, чем у команды-соперника. И, конечно, это оказывает большое влияние.

Это сравнимо с ситуацией, когда на сборах первый контрольный матч ты играешь против команды, для которой этот спарринг уже последний на сборах. Она уже подготовлена, у нее уже через неделю чемпионат, а ты, вроде бы, хочешь и можешь, но у тебя не получается. Ты еще не готов. А соперники просто быстрее, сильнее и выносливее. И ты не понимаешь как так, потому что против нас играет команда среднего уровня», – сказал Караваев.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Александр Караваев Лига Европы
Иван Зинченко Источник: Динамо Киев от Шурика
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Sergei Aalst
бред! они так и не признают ,что они олени! 
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+2
Сергей Марценюк
Бо курво бобер... Інваліди..
Яка вам нахір бронь
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+1
Vovan78
Поганому танцюристові, яйця заважають.
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0
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