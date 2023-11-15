Швейцарская система и эксклюзивные недели. Какими будут еврокубки 2024/25?

УЕФА внедряет новшества в еврокубки 2024/25. Что изменится в Лиге чемпионов? Каким будет новый евросезон?

Лига чемпионов – самое популярное клубное футбольное соревнование на планете, поэтому любые незначительные изменения в формате, расписании или квалификации турнира тщательно анализируются многими. И, конечно же, журналистами Sport.ua.

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В следующем 2024 году турнир будет проходить масштабную перестройку, которая полностью обновит формат и расписание, заставив клубы и лиги скорректировать свои подходы и учесть большие структурные изменения.

Игрокам, тренерам и болельщикам придется привыкать к новинкам, когда дело дойдет до осенних матчей, поскольку миру будет представлена ​​швейцарская система. Кого это затронет и как изменится формат Лиги чемпионов? Будут ли изменения к лучшему или к худшему?

Что такое швейцарская система? Группового этапа Лиги чемпионов больше нет!

Текущий сезон 2023/24 станет последним, в котором Лига чемпионов проводится в ее нынешнем формате.

Сейчас в Лиге чемпионов в групповой этап выходят 32 команды, разбиваемые на 8 групп по 4 клуба в каждой. После этого по две лучших команды из группы переходят в плей-офф на выбывание из 16 команд, чтобы определить победителя.

Это все скоро будет отменено! Начиная со следующего года, главный европейский турнир будет представлен в совершенно новом формате, чтобы получить больше напряженных и громких игр. Идея состоит в том, чтобы заменить слегка бессмысленные матчи, которые некоторые команды проводят в конце группового этапа.

В еврокубках будет одна огромная турнирная таблица на 36 команд

В новом формате по швейцарской системе все 36 участников группового этапа (теперь он называется «этапом лиги») будут объединены в одну огромную таблицу! Команды сыграют 8 матчей с другими командами разной силы, с начислением традиционных 3 очков за победу и 1 очка за ничью.

Соперники в матчах будут определены жеребьевкой до старта раунда. 36 участников этапа лиги будут распределены по 4 корзинам по 9 клубов в каждой в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух других команд из каждой корзины (один матч дома, другой – в гостях).

По итогам 8 раундов в ЛЧ 8 лучших команд таблицы напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие позиции с 9 по 24, проведут двухматчевый дополнительный раунд. Их победители выйдут в 1/8 финала, а проигравшие попадают в Лигу Европы. Команды, занявшие позиции 25–36, завершат евросезон. Затем пойдет традиционная сетка из 16 команд по системе плей-офф на выбывание.

Кратко о формате Лиги чемпионов

Этап лиги с 36 командами и одной турнирной таблицей на всех

По 8 матчей будет сыграно: против двух команд из каждой из 4 корзин

Восемь лучших команд выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов

Команды с 9 по 24 места выйдут в двухматчевый дополнительный раунд

8 его победителей выйдут в 1/8 финала ЛЧ, проигравшие – в Лигу Европы

Далее обычный плей-офф 16 команд с 1/8 финала и до финального матча

Лига Европы будет иметь аналогичный формат с 8 турами, а вот в Лиге конференций останется 6 игровых дней. Все три еврокубка будут иметь по 36 команд на групповой стадии с одной большой турнирной таблицей.

Эксклюзивные недели в еврокубках

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить теперь с сентября по январь! Будет непросто топ-украинским клубам решать вопросы зимнего межсезонья в случае выхода в эти стадии.

А вот поединки Лиги конференций пройдут с сентября по декабрь (6 туров), как ранее – сыграл, и в январе отдыхай!

С 2024 года в каждом из трех клубных турниров УЕФА будет одна эксклюзивная игровая неделя, когда два других евротурнира на этой неделе не проводятся.

Эксклюзивная неделя – когда два других евротурнира не проводятся

В стандартные недели матчи Лиги чемпионов будут проводиться по вторникам и средам, а матчи Лиги Европы и Лиги конференций Европы – по четвергам.

Во время эксклюзивной недели Лиги чемпионов матч будут проводиться во вторник, среду и четверг. Решено что это будет в 1-м туре, с 17 по 19 сентября 2024 года.

На эксклюзивной неделе Лиги Европы матчи пройдут в среду и четверг (тоже 1-й тур, 25–26 сентября). На эксклюзивной неделе Лиги конференций Европы матчи пройдут только в четверг (это будет 19 декабря, в последний 6-й игровой день).

В последний игровой день каждого этапа лиги соревнований все игры будут проводиться одновременно.

Расписание матчей Лиги чемпионов 2024/25

1-й тур: 17–19 сентября 2024 года (🔥 эксклюзивная неделя )

) 2-й тур: 1–2 октября 2024 года

3-й тур: 22–23 октября 2024 года

4-й тур: 5–6 ноября 2024 года

5-й тур: 26–27 ноября 2024 года

6-й тур: 10–11 декабря 2024 года

7-й тур: 21–22 января 2025 года

8-й тур: 29 января 2025 года

Расписание матчей Лиги Европы 2024/25

1-й тур: 25–26 сентября 2024 года (🔥 эксклюзивная неделя )

) 2-й тур: 3 октября 2024 года

3-й тур: 24 октября 2024 года

4-й тур: 7 ноября 2024 года

5-й тур: 28 ноября 2024 года

6-й тур: 12 декабря 2024 года

7-й тур: 23 января 2025 года

8-й тур: 30 января 2025 года

Расписание матчей Лиги конференций 2024/25

1-й тур: 3 октября 2024 года

2-й тур: 24 октября 2024 года

3-й тур: 7 ноября 2024 года

4-й тур: 28 ноября 2024 года

5-й тур: 12 декабря 2024 года

6-й тур: 19 декабря 2024 года (🔥 эксклюзивная неделя)

Почему меняется формат Лиги чемпионов?

Есть несколько причин для перехода на швейцарскую систему, которая также используется (со многими вариациями) в других видах спорта (шахматы, шашки, бадминтон, киберспорт и др.).

Главная причина – это деньги, господа!

Эта реформа обеспечивает больше матчей, что означает больший доход от трансляций. В традиционном формате группового этапа 32 команды играют 96 игр, прежде чем выбывает половина команд.

В новой швейцарской модели 36 команд сыграют 144 матча на протяжении всего этапа лиги, плюс еще 16 игр в раунде плей-офф на выбывание, что увеличит текущий список матчей на 64 игры, что на 66,7% больше, чем в старом формате.

В общей сложности турнир увеличится почти вдвое, с 125 до 225 игр по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, огромное увеличение количества матчей создаст дополнительную нагрузку на клубы, лиги и игроков, которые и без того крайне напряжены внутренними лигами, кубками и международными соревнованиями. А тут вам УЕФА снова добавляет матчи! 😀

Кроме того, новый формат позволит командам получить дополнительные места для выхода в Лигу чемпионов, в результате чего в турнире примут участие больше сильных клубов. Хотя это спорно с точки зрения конкуренции, но привлечет больше фанатов для просмотра игр, что приведет к увеличению количества зрителей и более ценному активу для продажи вещателям по всему миру. Так считают в УЕФА.

Квалификация Лиги чемпионов расширяется

В Лиге чемпионов следующего сезона количество участников турнира будет немного большим, начиная с предварительных стадий и заканчивая финалом.

Количество команд на этапе лиги увеличится с 32 до 36, что приведет к добавлению четырех мест. Одно гарантированное место получит пятая по рейтингу лига УЕФА (Франция). Один дополнительный слот будет выделен для отборочного раунда по Пути чемпионов (было 4 путевки, станет 5), в котором чемпионы лиг из не топ-стран сражаются за места в основном раунде.

Наконец, что наиболее спорно, два дополнительных места будут отданы двум клубам с самым высоким рейтингом УЕФА за сезон. Это противоречиво, поскольку напрямую играет на руку крупным клубам. УЕФА пытается задобрить сильные клубы, которые иначе могли бы со своими амбициями попытаться создать новый проект Европейской Суперлиги, как это создало большую суматоху в апреле 2021 года.

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева