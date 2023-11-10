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Лига чемпионов
10 ноября 2023, 15:30 | Обновлено 10 ноября 2023, 15:42
549
0

Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ

УЕФА проводит небольшую реформу формата еврокубков для сезона 2024/25

10 ноября 2023, 15:30 | Обновлено 10 ноября 2023, 15:42
549
0
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» с большой вероятностью попадет в основной раунд Лиги чемпионов 2024/25, если выиграет УПЛ в сезоне 2023/24. Горняки смогут воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов.

Украина по итогам 5-летнего рейтинга-2023 заняла 14-ю позицию, что позволяет выставить в Лигу чемпионов 2024/25 две команды – чемпиона в 4-й раунд квалификации Q4 (Путь чемпионов) и вице-чемпиона во 2-й раунд отбора Q2 (Путь представителей лиг).

Однако «Шахтер» имеет высокий клубный рейтинг, что позволяет воспользоваться новой полувакансией, которая открыта после небольшой реформы формата еврокубков для сезона 2024/25.

В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 сыграют 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате). Деления на группы не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команды. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

До сих пор 32 команды группового раунда ЛЧ определялись так: 26 команд получали прямые путевки, а 6 команд – по итогам квалификации:

  • победители ЛЧ и ЛЕ предыдущего сезона
  • по 4 клуба из топ-4 рейтинга (16 клубов)
  • по 2 клуба от ассоциаций с рейтингом 5 и 6
  • чемпионы стран 7–10 в рейтинге (4 клуба)
  • 4 квалифаера по Пути чемпионов
  • 2 квалифаера по Пути представителей лиг

Итак, у УЕФА для сезона ЛЧ 2024/25 получается на 4 дополнительных участника основного раунда (36 команд) больше, чем было ранее (32).

Эти 4 дополнительных путевки в УЕФА решили распределить так:

  • для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (этот бонус уже точно отправляется для Франции)
  • дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (теперь будет 5 квалифаеров, а не 4)
  • по одной команде от двух стран, получивших лучший рейтинг в сезоне 2023/24 (пока это Германия – 10.071, Италия – 9.142)

Интересно, что чуть раньше в УЕФА планировали отдать последние два указанных пропуска клубам с самым высоким 5-летним рейтингом среди тех, кто еще не отобрался. И это была бы для «Шахтера» суперновость. Но руководящий орган европейского футбола под руководством Александера Чеферина затем пересмотрел первоначальные планы.

А теперь важное дополнение от УЕФА о перераспределении путевок:

Если обладатель титула Лиги чемпионов 2023/24 пройдет квалификацию через свою внутреннюю лигу, то в основную стадию ЛЧ выйдет клуб (только из Пути чемпионов) с самым высоким клубным коэффициентом.

Если обладатель титула Лиги Европы 2023/24 пройдет квалификацию через свою внутреннюю лигу, то клуб (из Пути чемпионов или из Пути представителей лиг) с самым высоким клубным коэффициентом выйдет в основную стадию, за исключением вице-чемпионов в ассоциациях 11–14 (здесь исключается и Украина с 14-м рейтингом).

❗️ Самым высоким клубным коэффициентом среди команд второй-третьей десятки стран (у топ-10 стран есть одна прямая путевка в основу ЛЧ минимум) владеет именно «Шахтер» – 23 место рейтинга, 61 балл (см таблицу ниже).

Конкуренции для «Шахтера» из не топ-10 рейтинга стран практически нет: швейцарский «Базель» (30 место) уже вылетел из еврокубков, «Спарта» Прага (40 место, 44 балла), «Копенгаген» и «Динамо» Загреб (42–43 места, по 43,5 балла) вряд ли смогут набрать аж 20+ баллов за текущий сезон.

Таким образом, для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие условия:

  • Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
  • Надо, чтобы победитель ЛЧ 2023/24 занял в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в Лигу чемпионов

Вероятность такого сценария можно оценить как высокую.

Почти всегда пропуск для победителя Лиги чемпионов оставался вакантным и переходил к следующим клубам по перераспределению. Противоположных случаев «провалов» триумфатора ЛЧ в домашнем чемпионате было лишь несколько за 20 лет: Ливерпуль (2004/05), Милан (2006/07), Челси (2011/12).

«Шахтер» занимает 4-е место в чемпионате Украины (24 очка), однако потерял меньше очков, чем лидеры турнирной таблицы – «Кривбасс» (27), «Днепр-1» (27) и «Полесье» (26).

Если все карты сложатся, то «Шахтер» сможет сыграть в основном раунде ЛЧ в 19-й раз в истории (причем 8-й раз подряд). Лучший результат горняков – четвертьфинал ЛЧ 2010/11.

Топ-60 клубов в клубном рейтинге 2024

Клубы из второй-третьей десятки рейтинга стран:

  • 23. Шахтер Донецк (Украина) – 61 балл
  • 30. Базель (Швейцария) – 52 балла (вылетел из еврокубков)
  • 40. Славия Прага (Чехия) – 44 балла
  • 42. Копенгаген (Дания) – 43,5 балла
  • 43. Динамо Загреб (Хорватия) – 43,5 балла
  • ...60. Динамо Киев (Украина) – 26,5 баллов (выбыло из еврокубков)

Новый формат Лиги чемпионов 2024/25

Распределение путевок в Лигу чемпионов 2024/25

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Источник Sport.ua
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