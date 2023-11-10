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Лига чемпионов
10 ноября 2023, 13:05 | Обновлено 10 ноября 2023, 13:42
1908
0

Таблица коэффициентов. Норвегия взлетает, Сербия буксует, Израиль атакует

«Шахтер» в ЛЧ обыграл «Барселону», а «Заря» в ЛК уступила «Маккаби» Т-А

10 ноября 2023, 13:05 | Обновлено 10 ноября 2023, 13:42
1908
0
Таблица коэффициентов. Норвегия взлетает, Сербия буксует, Израиль атакует
Getty Images/Global Images Ukraine

​В мид-уик состоялся 4-й тур группового раунда еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Донецкий «Шахтер» в матче Лиги чемпионов в немецком Гамбурге сенсационно обыграл испанскую «Барселону» (1:0). Луганская «Заря» в условно домашнем поединке Лиги конференций уступила «Маккаби» Тель-Авив (1:3). Очень досадный проигрыш, так как Израиль является прямым конкурентом в рейтинге.

В активе у Украины теперь ровно 27.000 балла, и это 17-я позиция в пятилетнем рейтинге. В сезонном рейтинге Украина имеет 3.100 и находится на 28-м месте (среди 55 стран).

Идущий 18-м Израиль благодаря победе «Маккаби» Тель-Авив над «Зорей» прибавил 0.500 балла (суммарно 26.875) и приблизился к Украине на минимальное расстояние. Хорошо, что «Маккаби» Хайфа проиграл «Вильярреалу».

На интервале в чуть менее полбалла от Украины находится 19-я в рейтинге ассоциация – Греция (26.525), у которой в игре аж 4 команды (ПАОК – ничья, Олимпиакос, Панатинаикос, АЕК – проиграли).

У Норвегии оба клуба снова выиграли в мид-уик (Буде-Глимт и Мольде) и прибавили +1.000 для рейтинга страны (28.775, 15-е место). Отрыв от Украины составляет уже почти два балла.

Сербия осталась при своих (27.775, 16-е место) уже вторую неделю подряд, поскольку все три команды проиграли (Црвена Звезда, ТСЦ Бачка-Топола и Чукарички).

Страны, которые в конце сезона 2023/24 окажутся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, останутся лишь с 4-мя командами в еврокубках и всего с одним представителем в квалификации Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

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Источник Sport.ua
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