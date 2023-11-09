Матч должен был для команд стать вторым в очном противостоянии, поскольку первый был перенесен из-за нападения ХАМАС на Израиль. Игра состоится в конце ноября. Команды по разу обыграли исландский «Брейдаблик», но с «Гентом» играли по-разному. Ничья «Зари» и поражение израильтян позволяло украинцам быть на втором месте в турнирной таблице.

Валерий Кривенцов не мог рассчитывать на травмированного Вантуха. Вероятно, именно поэтому официальный сайт УЕФА нарисовал схему «Зари» 5-4-1 с Нагнойным на месте левого защитника. Но начала «Заря» с четырьмя защитниками, на левом фланге играл Снурницын.

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Первые несколько минут команды присматривались друг к другу с незначительным преимуществом номинальных гостей. И сразу же луганская команда пропустила. Лукассен после углового сбрасывал партнеру, попал в защитника и принял решение пробить пяткой, находясь спиной на линии вратарской. Такого не ожидал никто, мяч попал в лицо Турбаевскому и влетел в сетку.

Только тогда «Заря» показала, что намерена забивать, но дело ограничилось дальними ударами Мичина и Герреро, перший бил слабо, а второй зарядил выше.

Мог бы Лукассен и забить в свои ворота, но после навеса, отскока и сильного удара метров с 15 Нагнойного игрок «Маккаби» так подставлял ногу, что почти не задел мяч, позволив вратарю отбить. А жаль, рикошет был бы нам на руку. И моментально прилетел ответ – Дор Перец отозвался на подачу и с разрешения потерявших ворота центрбеков «Зари» головой расстрелял Турбаевского вблизи. Защита «Зари» могла через несколько минут еще раз стать виновниками гола, но их подстраховал Турбаевский, который вытащил из-под перекладины удар того же Дор Переца головой вблизи.

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Сразу могли бы и забить номинальные хозяева, но Москера спасал после ударов Антюха и Мичина. А центрбеки «Зари» таки разрешили Дор Перецу оформить дубль в том же стиле, проиграв ему верховую дуэль.0:3 по итогам первого тайма.

И будто просматривались проблески контратак и план на игру «Зари», но корявость защиты свела эти попытки насмарку. Интересно было посмотреть, что будет после перерыва, но особых надежд уже не было.

На поле вместо Герреро (для него, кстати, игра была особенной, ведь именно за Маккаби панамец играл перед оформлением соглашения с Зарей) вышел Горбач. И мог стать, кстати, автором гола. По крайней мере, так его окрестили и комментаторы матча, и некоторые статистические ресурсы. На самом деле забивал Алефиренко, воспользовавшийся пасом от Кирюханцева и обыгравший вратаря в ближнем бою.

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До этого мог сокращать разрыв тот же Алефиренко, но попал в штангу, а гол Мичина не засчитали после просмотра видеоповтора через оффсайд. Если добавить сюда неплохие Яцика и Батагова, второй тайм выглядел интереснее, но ошибки первого наложили на всю игру отпечаток.

Матч так и закончился со счётом 1:3. Чтобы выйти из группы, «Заре» обязательно нужно, во-первых, убрать ошибки у своих ворот, ведь центрбеки и Турбаевский сегодня изрядно «наварили» – одни не реагировали на заброс, другой мог бы и сыграть на выходе, во-вторих, подтянуть реализацию.

Следующий матч в Лиге конференций «Заря» проведет 25 ноября, против того же «Маккаби».

Лига конференций. Группа В.

«Заря» – «Маккаби» Т-А – 1:3

Алефиренко (74) – Лукассен (7), Дор Перец (26, 43)

Снурницын (49) – Лукассен (56), А.Коэн (86)

«Заря»: Турбаевский, Нагнойный (Венделл, 87), Снурницын, Батагов, Жордан, Данченко, Антюх (Алефиренко, 66), Яцик, Мичин (В.Волошин, 66), Кирюханцев (Чурко (87), Герреро (Горбач, 46).

«Маккаби»: Москера, Ревиво (Тургеман, 72), Соборит, Лукассен, А.Коэн, Каниховски, ван Овереем (Голаса, 72), Дор Перец, Милсон (Шахар, 90), Захави (Давида, 90), Битон (Биттон, 65).

Арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)

ЗАРЯ – МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА