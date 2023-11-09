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Заря
09.11.2023 22:00 – FT 1 : 3
Маккаби Тель-Авив
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Лига конференций
09 ноября 2023, 23:56 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:20
771
21

Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби

Луганчане провалили первый тайм

09 ноября 2023, 23:56 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:20
771
21
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
ФК Заря

Матч должен был для команд стать вторым в очном противостоянии, поскольку первый был перенесен из-за нападения ХАМАС на Израиль. Игра состоится в конце ноября. Команды по разу обыграли исландский «Брейдаблик», но с «Гентом» играли по-разному. Ничья «Зари» и поражение израильтян позволяло украинцам быть на втором месте в турнирной таблице.

Валерий Кривенцов не мог рассчитывать на травмированного Вантуха. Вероятно, именно поэтому официальный сайт УЕФА нарисовал схему «Зари» 5-4-1 с Нагнойным на месте левого защитника. Но начала «Заря» с четырьмя защитниками, на левом фланге играл Снурницын.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первые несколько минут команды присматривались друг к другу с незначительным преимуществом номинальных гостей. И сразу же луганская команда пропустила. Лукассен после углового сбрасывал партнеру, попал в защитника и принял решение пробить пяткой, находясь спиной на линии вратарской. Такого не ожидал никто, мяч попал в лицо Турбаевскому и влетел в сетку.

Только тогда «Заря» показала, что намерена забивать, но дело ограничилось дальними ударами Мичина и Герреро, перший бил слабо, а второй зарядил выше.

Мог бы Лукассен и забить в свои ворота, но после навеса, отскока и сильного удара метров с 15 Нагнойного игрок «Маккаби» так подставлял ногу, что почти не задел мяч, позволив вратарю отбить. А жаль, рикошет был бы нам на руку. И моментально прилетел ответ – Дор Перец отозвался на подачу и с разрешения потерявших ворота центрбеков «Зари» головой расстрелял Турбаевского вблизи. Защита «Зари» могла через несколько минут еще раз стать виновниками гола, но их подстраховал Турбаевский, который вытащил из-под перекладины удар того же Дор Переца головой вблизи.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сразу могли бы и забить номинальные хозяева, но Москера спасал после ударов Антюха и Мичина. А центрбеки «Зари» таки разрешили Дор Перецу оформить дубль в том же стиле, проиграв ему верховую дуэль.0:3 по итогам первого тайма.

И будто просматривались проблески контратак и план на игру «Зари», но корявость защиты свела эти попытки насмарку. Интересно было посмотреть, что будет после перерыва, но особых надежд уже не было.

На поле вместо Герреро (для него, кстати, игра была особенной, ведь именно за Маккаби панамец играл перед оформлением соглашения с Зарей) вышел Горбач. И мог стать, кстати, автором гола. По крайней мере, так его окрестили и комментаторы матча, и некоторые статистические ресурсы. На самом деле забивал Алефиренко, воспользовавшийся пасом от Кирюханцева и обыгравший вратаря в ближнем бою.

Getty Images/Global Images Ukraine

До этого мог сокращать разрыв тот же Алефиренко, но попал в штангу, а гол Мичина не засчитали после просмотра видеоповтора через оффсайд. Если добавить сюда неплохие Яцика и Батагова, второй тайм выглядел интереснее, но ошибки первого наложили на всю игру отпечаток.

Матч так и закончился со счётом 1:3. Чтобы выйти из группы, «Заре» обязательно нужно, во-первых, убрать ошибки у своих ворот, ведь центрбеки и Турбаевский сегодня изрядно «наварили» – одни не реагировали на заброс, другой мог бы и сыграть на выходе, во-вторих, подтянуть реализацию.

Следующий матч в Лиге конференций «Заря» проведет 25 ноября, против того же «Маккаби».

Лига конференций. Группа В.

«Заря» – «Маккаби» Т-А – 1:3

Алефиренко (74) – Лукассен (7), Дор Перец (26, 43)

Снурницын (49) – Лукассен (56), А.Коэн (86)

«Заря»: Турбаевский, Нагнойный (Венделл, 87), Снурницын, Батагов, Жордан, Данченко, Антюх (Алефиренко, 66), Яцик, Мичин (В.Волошин, 66), Кирюханцев (Чурко (87), Герреро (Горбач, 46).

«Маккаби»: Москера, Ревиво (Тургеман, 72), Соборит, Лукассен, А.Коэн, Каниховски, ван Овереем (Голаса, 72), Дор Перец, Милсон (Шахар, 90), Захави (Давида, 90), Битон (Биттон, 65).

Арбитр: Джон Битон (Шотландия)

Стадион «Люблин» (Люблин, Польша)

ЗАРЯ – МАККАБИ ТЕЛЬ-АВИВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 21
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dadlismit
Опять одно и тоже. По игре Заря никак не заслуживала на поражение, моментов забить было валом, но не фартило. Теперь нужно обязательно выигрывать ответку с Маккаби, но не факт что получится ... 
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+4
Sunrise
Матч - сплошной диссонанс.
Да, оборона - провал, стандарты соперника - сразу беда.Но больше десятка ударов в створ + штанга + украденый гол (или вчера правила оффсайда изменили?).
Как итог, с одной стороны на 3 забитых уж точно наиграли, с другой результат не по игре не может быть всё время.
Ясно одно: второй матч нужно и можно выигрывать. 
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+3
😸
Мені здається, що попередні команди, з якими грала Зоря, були складніше. А цю команду можна і треба вигравати та проходити далі.
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+2
suforza1921
У такого Маккабі можна і треба вигравати. По грі абсолютно дохла команда. Зоря, як не парадоксально, значно цікавіше виглядала. Буде можливість реабілітуватися у матчі-відповіді. Але для цього потрібно поліпшити реалізацію, і, головне, припинити дитячий садок у центрі захисту. 
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+2
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turist86
Маккабі справді хороша команда з високим рівнем реалізації. Воротар може зацікавити клуб топ-чемпіонату. Зорі дуже не поталанило - штанга, не зарахований гол + ще десяток моментів. Рахунок не по грі.
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+2
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Віктор Коробка
Вийшли на перший тайм, як вроді ніколи в еврокубках не грали, ноги тремтіли, як проти Реала. Як звіздюлей, у вигляді 0:3 получили, вирішили ввімкнути режим "мужики". Але у воротаря суперника ввімкнувся режим "бог". Коли вже почнемо грати увесь матч, від початку до кінця? Гра є, моменти є - але програємо, як в УПЛ, так і в ЛК. Може в церкву час сходити?
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+2
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Андрей Залищук
не будемо посипати попелом голову, Кривенцов звичайно не айс, але все у ногах луганчан, в наступних двох матчах як повітря треба 6 очок
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+2
Viktor Shuper
вдумайтесь - 13 ударів у ствір завдала Зоря, при цьому 1 гол лише. навіть з таким захистом якби була краща реалізація можна було б надіятись на перемогу. а так - маємо те, що маємо
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+1
😸
Програли матч ще у першому таймі, у другому вже шансів було мало, хоч і почали з'являтися моменти. Треба щось робити тренеру з командою.
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0
roman75zpr
Объективно... в прошлой игре с исландцами больше Зоре повезло, у соперника не залетало, теперь - наоборот, к сожалению. А играет Зоря примерно одинаково  в своих  последних играх, а там - как повезёт...
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0
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Richard Lewis
Такий захист Зорі навіть від комарів взимку не захистить
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0
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Ставлю свое опытное  очко на то что в ответке будет максимум (для Зари) ничья!!
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-1
Bualur
Дивно, що з такою божою симпатією ще жодна ізраїльська команда нічого видатного не досягла.
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-1
alekos59
У евреев война, им нужнее всего была победа. А нашим мажорам мужикам с буквой Д посередине уже ничего не надо. Они всего добились.   
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-4
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ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
That’s all! Гудбай плей-офф! В ответке евреи снова этих ушлепков обыграют с такой-то реализацией емае!!
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-6
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