9 ноября в Люблине на поле стадиона «Арена Люблин» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Заря

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 2-е место. У нее 4 очка после двух проведенных поединков. Это на три пункта меньше, чем у «Гента», который единолично лидирует, но провел при этом три поединка. Зато луганчане на 1 очко опережают «Маккаби» Тель-Авив, который, как и они, провел 2 матча. Замыкает квартет «Брейдаблик», не имеющий зачетных баллов.

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В первом матче групповой стадии «Заря» добилась в номинально домашней игре ничьей 1:1 в противостоянии с «Гентом». Затем луганчане нанесли победный визит «Брейдаблику», переиграв его со счетом 1:0.

В 3-м туре кампании «Заря» должна была на выезде помериться силами с «Маккаби» Тель-Авив, но все планы спутало нападение ХАМАС на Израиль. Война! Из-за нее матч был перенесен на конец ноября. Поэтому, сейчас и луганчане, и «молотки» имеют в запасе по одному матчу.

Не лишним в преддверии матча будет вспомнить, что «Заря» в минувший уик-энд в рамках УПЛ сыграла вничью 2:2 с «Вересом». А в таблице чемпионата Украины команда Валерия Кривенцова нынче 13-я, имея 10 очков после 11 игр.

К поединке с «Маккаби» Тель-Авив луганчане подходят с серией из трех матчей без побед – 2 поражения и 1 ничья.

Маккаби Тель-Авив

Тель-авивский «Маккаби», как уже сообщалось, имеет в активе в зачет групповой стадии Лиги конференций три очка. Они – это победа команды со счетом 3:2 над «Брейдабликом» в 1-м туре. После этого «молотки» уступили на выезде «Генту» - 0:2.

На данный момент у «Маккаби» Тель-Авив имеется более чем месячная пауза в официальных матчах. В последний раз команда играла 5 октября, когда встречалась в уже упомянутом поединке с «Гентом». После той встречи чемпионат Израиля был прерван, а матч с «Зарей» в Лиге конференций перенесен.

Любопытно, что до поражения в матче с «Гентом», «Маккаби» Тель-Авив со старта сезона имел серию из 14 встреч без поражений. Он мог похвастать 11 победами и 3 ничьими во всех турнирах.

История противостояний

Ранее команды между собой не встречались.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин – Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Яцык, Алефиренко, Мичин, Нагнойный, Горбач, Герреро.

«Маккаби» Тель-Авив: Мишпати – Мекон, Биттон, Лукассен, Ревиво, Перец, ван Оверем, Каниховски, Битон, Милсон, Захави.

Прогноз на матч

«Заря» – не фаворит встречи, а андердог. Тем почетнее и приятнее для команды Кривенцова должен стать любой положительный результат – будь то победа или же ничья. На иной исход поединка футболисты «Зари» настраиваться не должны, а значит, обязаны своего добиться. 1:0 будет более чем приемлемым для них результатом, ведь не стоит забывать, что «Маккаби» Тель-Авив уже больше месяца нигде не играл.

9 ноября, четверг