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  4. Кривенцов: «Маккаби реализовывал моменты, а Заря – нет»
Лига конференций
10 ноября 2023, 01:28 | Обновлено 10 ноября 2023, 01:31
52
0

Кривенцов: «Маккаби реализовывал моменты, а Заря – нет»

В остроте луганчане не уступали, но счет на табло

10 ноября 2023, 01:28 | Обновлено 10 ноября 2023, 01:31
52
0
Кривенцов: «Маккаби реализовывал моменты, а Заря – нет»
ФК Заря. Валерий Кривенцов

Главный тренер «Зари» Валерий Кривенцов дал комментарий после поражения от «Маккаби» (1:3) из Тель-Авива в четвертом туре Лиги конференций.

«Для зрителей игра была интересной, потому что обе команды атаковали. Было большое количество голевых моментов, где забивала одна команда – «Маккаби», а мы – нет.

У нас очень молодой состав, поэтому не хватает опыта для выступлений в таких соревнованиях. Но ребята молодцы, они показали, что могут играть смело и не опустили руки. Даже проигрывая 0:3, нашли в себе силы, создавали моменты. Забили мяч, который затем отменила система ВАР. Забили снова, были еще шансы. Команда отдала свои силы на поле, на которые способна в настоящее время.

Усилил ли игру Венделл? Он молодой игрок. Было трудно. Да и времени немного было у него.

Какие проблемы в своей игре должна решить «Заря»? Мы знаем наши недостатки. Очень много мячей в наши ворота забивается из зоны наших центральных защитников. Каждый день работаем над исправлением этих ошибок, но, к сожалению, они повторяются», – приводит слова Валерия Кривенцова официальный сайт «Зари».

Напомним, что благодаря победе над «Зарей» «Маккаби» обошел украинскую команду – шесть очков против четырех. Лидирует «Гент» с 10 пунктами.

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Источник ФК Заря Луганск
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