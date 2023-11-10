Заря – Маккаби Тель-Авив – 1:3. Железный купол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций
9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.
Затем дважды ударами головой головой отличился Дор Перец. Заря отыграла лишь один гол во втором тайме (1:3).
Лига конференций 2023/24
4-й тур, 9 ноября, Люблин (Польша)
Заря Луганск – Маккаби Тель-Авив – 1:3
Голы: Даниил Алефиренко, 74 – Деррик Лукассен, 7, Дор Перец, 26, 43.
ВИДЕО в Telegram: Голы в матче Зари
ГОЛ! 0:1. Деррик Лукассен, 7 мин.
ГОЛ! 0:2. Дор Перец, 26 мин.
ГОЛ! 0:3. Дор Перец, 43 мин.
ГОЛ! 1:3. Даниил Алефиренко, 74 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Севильей» в ЛЧ
Луганчане провалили первый тайм