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  4. Заря – Маккаби Тель-Авив – 1:3. Железный купол. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Заря
09.11.2023 22:00 – FT 1 : 3
Маккаби Тель-Авив
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Лига конференций
10 ноября 2023, 00:14 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:25
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0

Заря – Маккаби Тель-Авив – 1:3. Железный купол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги конференций

10 ноября 2023, 00:14 | Обновлено 10 ноября 2023, 00:25
890
0
Заря – Маккаби Тель-Авив – 1:3. Железный купол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 22:00 в польском Люблине проходит матч 4-го тура Лиги конференций, в котором встречаются луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Заря пропустила в дебюте матча, на 7-й минуте. Деррик Лукассен забил красивый гол ударом пяткой, находясь спиной к воротам.

Затем дважды ударами головой головой отличился Дор Перец. Заря отыграла лишь один гол во втором тайме (1:3).

Лига конференций 2023/24

4-й тур, 9 ноября, Люблин (Польша)

Заря Луганск – Маккаби Тель-Авив – 1:3

Голы: Даниил Алефиренко, 74 – Деррик Лукассен, 7, Дор Перец, 26, 43.

ВИДЕО в Telegram: Голы в матче Зари

ГОЛ! 0:1. Деррик Лукассен, 7 мин.

ГОЛ! 0:2. Дор Перец, 26 мин.

ГОЛ! 0:3. Дор Перец, 43 мин.

ГОЛ! 1:3. Даниил Алефиренко, 74 мин.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Горбач (Заря).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Маккаби Тель-Авив).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дор Перец (Маккаби Тель-Авив).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Деррик Луккассен (Маккаби Тель-Авив).
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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Лига конференций Заря - Маккаби Т-А Даниил Алефиренко
Источник Sport.ua
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