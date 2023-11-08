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Заря
09.11.2023 22:00 - : -
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Лига конференций
08 ноября 2023, 18:14 |
522
0

Заря – Маккаби. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Лиги конференций

08 ноября 2023, 18:14 |
522
0
Заря – Маккаби. Текстовая трансляция матча

В четверг, 9 ноября, состоится поединок группы В Лиги конференций, в котором встретятся «Заря» и «Маккаби». Матч пройдет в Люблине (Польша) на стадионе «Люблин», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганчане сыграли вничью с бельгийским «Гентом» и обыграли исландский «Брейдаблик». В следующем поединке «черно-белые» должны были встретится с «Маккаби» на поле соперников, но эту игру перенесли из-за военных действий в Израиле. Тельавивский клуб имеет в своем активе три очка (победа над «Брейдабликом» и поражение от «Гента»). «Маккаби» ранее шесть раз встречался с украинскими клубами (с «Зарей» «желтые дьяволы» сыграют впервые) и не одержал ни одной победы в этих противостояниях (2 ничьи и 4 поражения). В составе «черно-белых» выступает панамец Эдуардо Герреро, которого луганский клуб в прошлом сезоне взял в аренду именно у «Маккаби». В этом году «Заря» подписала полноценный контракт с футболистом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Маккаби», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Лига конференций Заря Луганск Маккаби Тель-Авив текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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