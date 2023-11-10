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Лига чемпионов
10 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 11 ноября 2023, 00:41
999
3

Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе

Обычно в январе украинские клубы только выходят из отпуска

10 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 11 ноября 2023, 00:41
999
3
Вот это поворот. Зима близко: Шахтеру придется играть еврокубки в январе
ФК Шахтер

Набирают интересные очертания контуры следующего евросезона. Если донецкий «Шахтер» попадет в основной раунд Лиги чемпионов 2024/25 или Лиги Европы 2024/25, то ему придется играть матчи в январе, чего никогда ранее не случалось.

В УЕФА подтвердили даты проведения матчей основного раунда в следующем сезоне еврокубков.

В Лиге чемпионов 2024/25 будет 8 туров:

  • 1-й тур: 17–19 сентября 2024 года
  • 2-й тур: 1–2 октября 2024 года
  • 3-й тур: 22–23 октября 2024 года
  • 4-й тур: 5–6 ноября 2024 года
  • 5-й тур: 26–27 ноября 2024 года
  • 6-й тур: 10–11 декабря 2024 года
  • 7-й тур: 21–22 января 2025 года
  • 8-й тур: 29 января 2025 года

Аналогичное расписание ждет команды и в Лиге Европы (8 туров) с заключительными турами 23 и 30 января.

А вот в Лиге конференций останется 6 туров и финиш основного раунда в декабре 2024 года.

«Шахтеру» придется изменить систему подготовки, ведь в январе обычно украинские клубы только выходят из отпуска и начинают зимние предсезонные сборы. Такая же головоломка ждет и другие украинские клубы, если они попадут в осенне-зимнюю стадию ЛЧ или ЛЕ.

В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 сыграют 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате). Деления на группы не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Интересно, что горняки имеют высокие шансы воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов, и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

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Источник Sport.ua
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Vitason
Во,намітили,побольше бабок хотят срубить Уефа
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0
Дані Рохас
Да, кроме ШД все остальные пока только артисты
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-1
Лига конференций без динамо
Правильно Шахтёр как всегда станет чемпионом и будет в группе ЛЧ  
Ждём вой плакс и униженных 
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-1
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