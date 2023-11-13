Где Динамо, где? Обнародован проектный посев в еврокубках 2024/25

Обнародован проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.

Специалисты из Football Rankings изучили ситуацию во всех национальных чемпионатах и составили самый вероятный расклад по корзинам посева для еврокубков 2024/25.

Эксперты видят донецкий «Шахтер» в 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Также специалисты прогнозируют киевскому «Динамо» 2-ю корзину посева в основном раунде Лиги Европы 2024/25.

А вот в основу Лиги конференций 2024/25 аналитики Football Rankings не ставит ни одного украинского клуба.

В основном раунде Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25 сыграют по 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники в каждом из туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лучшие 8 команд Лиги чемпионов выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов, и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева