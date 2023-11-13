Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Динамо, где? Обнародован проектный посев в еврокубках 2024/25
Лига чемпионов
13 ноября 2023, 23:15 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:16
1392
2

Где Динамо, где? Обнародован проектный посев в еврокубках 2024/25

Эксперты видят «Шахтер» во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов

13 ноября 2023, 23:15 | Обновлено 14 ноября 2023, 00:16
1392
2
Где Динамо, где? Обнародован проектный посев в еврокубках 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

Обнародован проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25.

Специалисты из Football Rankings изучили ситуацию во всех национальных чемпионатах и составили самый вероятный расклад по корзинам посева для еврокубков 2024/25.

Эксперты видят донецкий «Шахтер» в 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Также специалисты прогнозируют киевскому «Динамо» 2-ю корзину посева в основном раунде Лиги Европы 2024/25.

А вот в основу Лиги конференций 2024/25 аналитики Football Rankings не ставит ни одного украинского клуба.

В основном раунде Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 2024/25 сыграют по 36 команд (на четыре больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники в каждом из туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Лучшие 8 команд Лиги чемпионов выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Интересно, что «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новой «лазейкой», открытой УЕФА для высокорейтинговых клубов, и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

По теме:
Юрий ВИРТ: «Победа Днепра-1 над Шахтером не выглядит случайной»
ВИДЕО. Почему без динамовцев? Первая тренировка сборной Украины в Гданьске
Источник: форвард Герреро самовольно покинул луганскую Зарю
Лига чемпионов Лига конференций Лига Европы Динамо Киев Шахтер Донецк статистические расклады выбор редакции
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»
Футбол | 13 ноября 2023, 18:15 9
СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»
СПАЛЛЕТТИ: «У Италии есть страх перед матчами с Македонией и Украиной»

Последние два матча отбора Евро-2024

ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
Бокс | 13 ноября 2023, 14:55 2
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC
ВИДЕО. «Это мой пояс». Усик прибыл в Узбекистан на конгресс WBC

Александр поднял титул над головой в Ташкенте

Зарабатывает больше всех. Стала известна зарплата Коваленко в Эмполи
Футбол | 13.11.2023, 23:40
Зарабатывает больше всех. Стала известна зарплата Коваленко в Эмполи
Зарабатывает больше всех. Стала известна зарплата Коваленко в Эмполи
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Теннис | 13.11.2023, 07:10
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Блестящий дебют Калининой в сборной, характер Ястремской и канадское чудо
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 13.11.2023, 08:30
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Шевченко
 Динамо тот всего на два пункта отстает от кротов, то есть кроты практически восьмые))
Ответить
0
prorok
Когда не ждут тогда приходят и много . Так будет и в следующем году . 4 клуба будут в основах турниров . Но Динамо маловероятно что дойдёт до еврокубков .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
ВИДЕО. Иран нанес сенсационное поражение Бразилии на чемпионате мира U-17
12.11.2023, 04:45
Футбол
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
У кого 9.9 и 10? Названы оценки Лунина и Яремчука за матч Реал – Валенсия
12.11.2023, 00:37 1
Футбол
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
12.11.2023, 21:42 3
Футбол
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
12.11.2023, 12:33 12
Футбол
ВСУ ликвидировали российского экс-футболиста
ВСУ ликвидировали российского экс-футболиста
12.11.2023, 13:51 3
Война
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
12.11.2023, 23:05
Футбол
Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
Аспинолл чуть не убил россиянина и завоевал временный титул UFC в хэвивейте
12.11.2023, 06:45 4
MMA
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
12.11.2023, 20:53 265
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем