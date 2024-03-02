Стал известен победитель турнира АТР 500 в Дубае
Уго Умбер в двух сетах переиграл Александра Бублика
2 марта состоялся финальный матч хардового турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ).
Французский теннисист Уго Умбер (АТР 18) в двух сетах обыграл Александра Бублика (Казахстан, ATP 23) за 1 час и 27 минут.
АТР 500 Дубай. Хард. Финал
Уго Умбер (Франция) [5] – Александр Бублик (Казахстан) [7] – 6:4, 6:3
Это была первая встреча теннисистов.
Умбер выиграл все 6 финальных поединков, в которых брал участие. Для француза это второй титул в сезоне. С понедельника он станет 14-й ракеткой мира.
Стоит отметить, что в 1-м раунде соревнований в ОАЭ Уго выиграл у Гаэля Монфиса.
A new champion is crowned 👑— ATP Tour (@atptour) March 2, 2024
Humbert triumphs over Bublik in straight sets with a 6-4 6-3 win 💫@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/qwwLKftRBp
COMING UP CLUTCH 🥶@HumbertUgo wins the Dubai title on his debut after a 6-4 6-3 victory over Bublik 🏆#DDFTennis pic.twitter.com/FOx59LdWEF— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 февраля в УПЛ-2023/24 состоялся, пожалуй, самый резонансный матч сезона…
Бывший форвард «Шахтера», «Динамо» и сборной Украины может вернуться в УПЛ