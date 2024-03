Стал известен победитель турнира АТР 500 в Дубае

2 марта состоялся финальный матч хардового турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

Французский теннисист Уго Умбер (АТР 18) в двух сетах обыграл Александра Бублика (Казахстан, ATP 23) за 1 час и 27 минут.

АТР 500 Дубай. Хард. Финал

Уго Умбер (Франция) [5] – Александр Бублик (Казахстан) [7] – 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

Умбер выиграл все 6 финальных поединков, в которых брал участие. Для француза это второй титул в сезоне. С понедельника он станет 14-й ракеткой мира.

Стоит отметить, что в 1-м раунде соревнований в ОАЭ Уго выиграл у Гаэля Монфиса.

