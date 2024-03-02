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ATP
02 марта 2024, 18:50 | Обновлено 02 марта 2024, 19:32
789
0

Стал известен победитель турнира АТР 500 в Дубае

Уго Умбер в двух сетах переиграл Александра Бублика

02 марта 2024, 18:50 | Обновлено 02 марта 2024, 19:32
789
0
Стал известен победитель турнира АТР 500 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер

2 марта состоялся финальный матч хардового турнира АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

Французский теннисист Уго Умбер (АТР 18) в двух сетах обыграл Александра Бублика (Казахстан, ATP 23) за 1 час и 27 минут.

АТР 500 Дубай. Хард. Финал

Уго Умбер (Франция) [5] – Александр Бублик (Казахстан) [7] – 6:4, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

Умбер выиграл все 6 финальных поединков, в которых брал участие. Для француза это второй титул в сезоне. С понедельника он станет 14-й ракеткой мира.

Стоит отметить, что в 1-м раунде соревнований в ОАЭ Уго выиграл у Гаэля Монфиса.

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Уго Умбер Александр Бублик ATP Дубай
Источник Sport.ua
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