Стефан РЕШКО: «Вспомним, как сборная мучалась. Это и есть наш уровень»

Бывший игрок киевского «Динамо» Стефан Решко прокомментировал ситуацию национальной сборной Украины в Лиге наций:

«Мы не заслужили на выход в элиту. Вспомним, как наши мучились в группе с Грузией, Албанией и Чехией. Второй по силе дивизион – это и есть наш уровень».

На групповом этапе Дивизиона В Лиги наций 2024/25 сборная Украины в квартете с Грузией, Албанией и Чехией заняла 2-е место, набрав 8 очков в 6 матчах. Таким образом команда получила право побороться за место в Дивизионе А в стыковых матчах против Бельгии, но проиграла по сумме двух встреч – 3:4.