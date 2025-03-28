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  4. Стефан РЕШКО: «Вспомним, как сборная мучалась. Это и есть наш уровень»
Лига наций
28 марта 2025, 17:30 |
250
0

Стефан РЕШКО: «Вспомним, как сборная мучалась. Это и есть наш уровень»

Бывший игрок киевского «Динамо» прокомментировал ситуацию Украины в Лиге наций

28 марта 2025, 17:30 |
250
0
Стефан РЕШКО: «Вспомним, как сборная мучалась. Это и есть наш уровень»
ФК Динамо Киев. Стефан Решко

Бывший игрок киевского «Динамо» Стефан Решко прокомментировал ситуацию национальной сборной Украины в Лиге наций:

«Мы не заслужили на выход в элиту. Вспомним, как наши мучились в группе с Грузией, Албанией и Чехией. Второй по силе дивизион – это и есть наш уровень».

На групповом этапе Дивизиона В Лиги наций 2024/25 сборная Украины в квартете с Грузией, Албанией и Чехией заняла 2-е место, набрав 8 очков в 6 матчах. Таким образом команда получила право побороться за место в Дивизионе А в стыковых матчах против Бельгии, но проиграла по сумме двух встреч – 3:4.

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Стефан Решко сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитрий Вус Источник: Expres Online
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