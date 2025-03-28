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Испания
28 марта 2025, 18:55 | Обновлено 28 марта 2025, 19:06
1191
0

Источник: в Испании требуют посадить Анчелотти в тюрьму почти на 5 лет

Очередное дело с уклонением от уплаты налогов

28 марта 2025, 18:55 | Обновлено 28 марта 2025, 19:06
1191
0
Источник: в Испании требуют посадить Анчелотти в тюрьму почти на 5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Прокуратура Испании требует для наставника Реала Карло Анчелотти тюремный срок в 4 года и 9 месяцев.

Итальянский специалист подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 миллиона евро. Тренеру уже выписали штраф и проценты на общую сумму в 350 тысяч евро.

Эпизоды уклонения от уплаты налогов случились еще в 2014 и 2015 годах. Наставник отрицает свою вину, а суд запланирован н 2 апреля.

Анчелотти далеко не первый известный тренер/футболист, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в Испании.

Подобные обвинения выдвигали Лионелю Месси, Хаби Алонсо, Криштиану Роналду, Жозе Моуриньо и другим. Обычно все завершалось штрафами.

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налоги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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