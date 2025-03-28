Источник: в Испании требуют посадить Анчелотти в тюрьму почти на 5 лет
Очередное дело с уклонением от уплаты налогов
Прокуратура Испании требует для наставника Реала Карло Анчелотти тюремный срок в 4 года и 9 месяцев.
Итальянский специалист подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,2 миллиона евро. Тренеру уже выписали штраф и проценты на общую сумму в 350 тысяч евро.
Эпизоды уклонения от уплаты налогов случились еще в 2014 и 2015 годах. Наставник отрицает свою вину, а суд запланирован н 2 апреля.
Анчелотти далеко не первый известный тренер/футболист, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов в Испании.
Подобные обвинения выдвигали Лионелю Месси, Хаби Алонсо, Криштиану Роналду, Жозе Моуриньо и другим. Обычно все завершалось штрафами.
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