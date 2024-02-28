Французский теннисист взял реванш у мужа Свитолиной на турнире в Дубае
Уго Умбер выиграл у Гаэля Монфиса в 1/16 финала соревнований АТР 500 в ОАЭ
Французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 54) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Дубае (ОАЭ).
В 1/16 финала Гаэль в трех сетах проиграл своему соотечественнику Уго Умберу (Франция, ATP 18) за 2 часа и 11 минут.
АТР 500 Дубай. Хард. 1/16 финала
Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Уго Умбер (Франция) [5] – 6:4, 3:6, 3:6
Это была 4-я встреча теннисистов, Монфис проиграл 3-й очный поединок.
Неделей ранее Гаэль переиграл Уго на турнире АТР 250 в Дохе. Тогда матч 1/4 финала завершился в двух сетах.
Во 2-м раунде соревнований в ОАЭ Умбер сыграет против Энди Маррея.
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