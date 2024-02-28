Французский теннисист взял реванш у мужа Свитолиной на турнире в Дубае

Французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 54) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

В 1/16 финала Гаэль в трех сетах проиграл своему соотечественнику Уго Умберу (Франция, ATP 18) за 2 часа и 11 минут.

АТР 500 Дубай. Хард. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Уго Умбер (Франция) [5] – 6:4, 3:6, 3:6

Это была 4-я встреча теннисистов, Монфис проиграл 3-й очный поединок.

Неделей ранее Гаэль переиграл Уго на турнире АТР 250 в Дохе. Тогда матч 1/4 финала завершился в двух сетах.

Во 2-м раунде соревнований в ОАЭ Умбер сыграет против Энди Маррея.