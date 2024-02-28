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ATP
28 февраля 2024, 00:05 |
249
0

Французский теннисист взял реванш у мужа Свитолиной на турнире в Дубае

Уго Умбер выиграл у Гаэля Монфиса в 1/16 финала соревнований АТР 500 в ОАЭ

28 февраля 2024, 00:05 |
249
0
Французский теннисист взял реванш у мужа Свитолиной на турнире в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер и Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 54) завершил выступления на хардовом турнире АТР 500 в Дубае (ОАЭ).

В 1/16 финала Гаэль в трех сетах проиграл своему соотечественнику Уго Умберу (Франция, ATP 18) за 2 часа и 11 минут.

АТР 500 Дубай. Хард. 1/16 финала

Гаэль Монфис (Франция) [WC] – Уго Умбер (Франция) [5] – 6:4, 3:6, 3:6

Это была 4-я встреча теннисистов, Монфис проиграл 3-й очный поединок.

Неделей ранее Гаэль переиграл Уго на турнире АТР 250 в Дохе. Тогда матч 1/4 финала завершился в двух сетах.

Во 2-м раунде соревнований в ОАЭ Умбер сыграет против Энди Маррея.

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Уго Умбер Гаэль Монфис ATP Дубай
Источник Sport.ua
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