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  4. Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
ATP
22 февраля 2024, 20:20 | Обновлено 22 февраля 2024, 20:29
1770
2

Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал

Гаэль разобрался со своим соотечественником в четвертьфинале соревнований в Катаре

22 февраля 2024, 20:20 | Обновлено 22 февраля 2024, 20:29
1770
2
Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 68) вышел в полуфинал хардового турнира АТР 250 в Дохе (Катар).

В четвертьфинале француз в двух сетах обыграл своего соотечественника Уго Умбера (АТР 18) в двух сетах, хотя изначально считался андердогом поединка.

АТР 250 Доха. Хард. 1/4 финала

Уго Умбер (Франция) [3] – Гаэль Монфис (Франция) – 2:6, 4:6

Это была 3-я встреча теннисистов, Монфис выиграл первый очный матч.

В полуфинале на кортах Катара Гаэль встретится с Якубом Меншиком, который на своем пути уже выиграл у Алехандро Давидовича Фокины, Энди Маррея, а в четвертьфинале сенсационно выбил первого сеяного Андрея Рублева.

Монфис, помимо Умбера, в Дохе закрыл Ботика ван де Зандсхульпа и Чжана Чжичжэня.

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Уго Умбер Гаэль Монфис ATP Доха
Источник Sport.ua
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Sashamar
Тепер, значить, черга Еліни з дитиною сидіти 
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T-800
чем хуже Маннарино прошлогоднего, напоследок парочку финалов
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