Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
Гаэль разобрался со своим соотечественником в четвертьфинале соревнований в Катаре
Французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 68) вышел в полуфинал хардового турнира АТР 250 в Дохе (Катар).
В четвертьфинале француз в двух сетах обыграл своего соотечественника Уго Умбера (АТР 18) в двух сетах, хотя изначально считался андердогом поединка.
АТР 250 Доха. Хард. 1/4 финала
Уго Умбер (Франция) [3] – Гаэль Монфис (Франция) – 2:6, 4:6
Это была 3-я встреча теннисистов, Монфис выиграл первый очный матч.
В полуфинале на кортах Катара Гаэль встретится с Якубом Меншиком, который на своем пути уже выиграл у Алехандро Давидовича Фокины, Энди Маррея, а в четвертьфинале сенсационно выбил первого сеяного Андрея Рублева.
Монфис, помимо Умбера, в Дохе закрыл Ботика ван де Зандсхульпа и Чжана Чжичжэня.
Bring the heat, Gael ❤️🔥— ATP Tour (@atptour) February 22, 2024
🚀 @Gael_Monfils @QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/NphC2Q3o1G
Ageing like a fine wine 🍷— ATP Tour (@atptour) February 22, 2024
At 37 years and 5 months, @Gael_Monfils becomes the oldest semi-finalist in #QatarExxonMobilOpen tournament history, seeing off Humbert 6-2 6-4! pic.twitter.com/72T2fhvNuz
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