Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал

Французский теннисист и муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 68) вышел в полуфинал хардового турнира АТР 250 в Дохе (Катар).

В четвертьфинале француз в двух сетах обыграл своего соотечественника Уго Умбера (АТР 18) в двух сетах, хотя изначально считался андердогом поединка.

АТР 250 Доха. Хард. 1/4 финала

Уго Умбер (Франция) [3] – Гаэль Монфис (Франция) – 2:6, 4:6

Это была 3-я встреча теннисистов, Монфис выиграл первый очный матч.

В полуфинале на кортах Катара Гаэль встретится с Якубом Меншиком, который на своем пути уже выиграл у Алехандро Давидовича Фокины, Энди Маррея, а в четвертьфинале сенсационно выбил первого сеяного Андрея Рублева.

Монфис, помимо Умбера, в Дохе закрыл Ботика ван де Зандсхульпа и Чжана Чжичжэня.

Ageing like a fine wine 🍷



At 37 years and 5 months, @Gael_Monfils becomes the oldest semi-finalist in #QatarExxonMobilOpen tournament history, seeing off Humbert 6-2 6-4! pic.twitter.com/72T2fhvNuz