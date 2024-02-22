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ATP
22 февраля 2024, 19:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:06
426
0

18-летний чех сенсационно обыграл Рублева на турнире в Катаре

Якуб Меншик выбил лидера посева в 1/4 финала

22 февраля 2024, 19:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:06
426
0
18-летний чех сенсационно обыграл Рублева на турнире в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

На турнира ATP 250 в Дохе зафиксирован сенсационный результат.

В матче 1/4 финала 18-летний чех Якуб Меншик (№116 ATP) в двух сетах переиграл лидера посева и пятую ракетку мира Андрея Рублева.

Доха. 1/4 финала
Якуб Меншик (Чехия) – Андрей Рублев – 6:4, 7:6(6)

Меншик уже обеспечил себе дебют в топ-100 мирового рейтинга. В следующем раунде он сразится против победителя французского противостояния Уго Умбер – Гаэль Монфис.

Отметим, что Якуб попал в основу по новому правилу Next Gen, которое позволяет лучшим игрокам до 20 лет напрямую участвовать в некоторых основных сетках турниров ATP.

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Источник Sport.ua
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