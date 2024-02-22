18-летний чех сенсационно обыграл Рублева на турнире в Катаре
Якуб Меншик выбил лидера посева в 1/4 финала
На турнира ATP 250 в Дохе зафиксирован сенсационный результат.
В матче 1/4 финала 18-летний чех Якуб Меншик (№116 ATP) в двух сетах переиграл лидера посева и пятую ракетку мира Андрея Рублева.
Доха. 1/4 финала
Якуб Меншик (Чехия) – Андрей Рублев – 6:4, 7:6(6)
Меншик уже обеспечил себе дебют в топ-100 мирового рейтинга. В следующем раунде он сразится против победителя французского противостояния Уго Умбер – Гаэль Монфис.
Отметим, что Якуб попал в основу по новому правилу Next Gen, которое позволяет лучшим игрокам до 20 лет напрямую участвовать в некоторых основных сетках турниров ATP.
A new teen on the scene 👏— Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2024
18 yr old and world no.116 Jakub Mensik defeats Rublev 6-4 7-6 to secure top 100 debut and reach Doha semi-finals!#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/jkUp4NlFqy
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