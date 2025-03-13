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  4. Экс-директор Днепра-1: «Не факт, что Шахтер получит деньги»
Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 14:33 |
741
5

Экс-директор Днепра-1: «Не факт, что Шахтер получит деньги»

Вячеслав Фридман прокомментировал судебный иск донецкого клуба

13 марта 2025, 14:33 |
741
5
Экс-директор Днепра-1: «Не факт, что Шахтер получит деньги»
СК Днепр-1

Бывший коммерческий директор СК «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал иск донецкого «Шахтера» в Хозяйственный суд Днепропетровской области:

‒ «Шахтер» подал в суд о признании «Днепра-1» банкротом. Что вам известно об этом?

– Ничего, от вас впервые услышал. Я с июля 2024 года не имею к клубу СК «Днепр-1» никакого отношения. Там осталось работать только несколько бухгалтеров, все остальные уволены, в том числе и я.

‒ Как вы думаете, для чего «Шахтер» обратился в суд?

– Если честно, то не знаю. Думаю, что их интересует 20 процентов от продажи Пихаленка в «Динамо». Это было предусмотрено в контракте между «Днепр-1» и «Шахтером».

‒ Общались с Сергеем Палкиным по этому поводу?

‒ Да, последний раз осенью 2024 года. Сказал ему, что клуб признает долг, но существует общая очередь и далеко не факт, что «Шахтер» получит эти деньги, – сообщил Фридман.

«Днепр-1» в июле 2024 года был исключен из состава участников Украинской Премьер-лиги из-за тяжелого финансового положения.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Шахтер Донецк Сергей Палкин Вячеслав Фридман суд судебный иск банкротство
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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kadaad
Да с шулеров и проходимцев получить деньги сложно.
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+2
serhiy
2,5 млн коштував Піхальонок.
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0
SHN
Накупили бразильского хлама на 40 млн и забыли в очередь на 1 млн встать
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0
Burevestnik
якщо так, то
чи записався ШД в чергу і
якщо записався, то
під яким номером в тій черзі ШД???
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0
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