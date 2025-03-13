Экс-директор Днепра-1: «Не факт, что Шахтер получит деньги»
Вячеслав Фридман прокомментировал судебный иск донецкого клуба
Бывший коммерческий директор СК «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал иск донецкого «Шахтера» в Хозяйственный суд Днепропетровской области:
‒ «Шахтер» подал в суд о признании «Днепра-1» банкротом. Что вам известно об этом?
– Ничего, от вас впервые услышал. Я с июля 2024 года не имею к клубу СК «Днепр-1» никакого отношения. Там осталось работать только несколько бухгалтеров, все остальные уволены, в том числе и я.
‒ Как вы думаете, для чего «Шахтер» обратился в суд?
– Если честно, то не знаю. Думаю, что их интересует 20 процентов от продажи Пихаленка в «Динамо». Это было предусмотрено в контракте между «Днепр-1» и «Шахтером».
‒ Общались с Сергеем Палкиным по этому поводу?
‒ Да, последний раз осенью 2024 года. Сказал ему, что клуб признает долг, но существует общая очередь и далеко не факт, что «Шахтер» получит эти деньги, – сообщил Фридман.
«Днепр-1» в июле 2024 года был исключен из состава участников Украинской Премьер-лиги из-за тяжелого финансового положения.
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