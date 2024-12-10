Монфис признался, когда он сыграет вместе со Свитолиной в одной паре

Известный французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем титулованной украинки Элины Свитолиной, рассказал, планирует ли он с женой сыграть в одной паре:

«Когда сыграем с Элиной? Мне нравится этот вопрос, потому что его все спрашивают. Наступит момент, когда мы это сделаем. Я не могу сказать вам, когда, но мы это сделаем.

Это было бы круто. Я хочу, чтобы мы сделали это, когда моя маленькая девочка [дочка Скай] станет достаточно взрослой, чтобы понимать, что происходит. Мы тоже не будем долго ждать, потому что я не уверен, что буду продолжать играть через четыре года, когда ей [Скай] исполнится шесть».

Монфис с 6 по 9 декабря выступал на UTS Grand Final в Лондоне, где добрался до полуфинала, уступив будущему триумфатору Алексу де Минауру.