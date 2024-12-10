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10 декабря 2024, 03:27 |
59
0

Монфис признался, когда он сыграет вместе со Свитолиной в одной паре

Гаэль хочет, чтобы его и Элины дочка Скай подросла и чтобы понимала, «что происходит»

10 декабря 2024, 03:27 |
59
0
Монфис признался, когда он сыграет вместе со Свитолиной в одной паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Известный французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем титулованной украинки Элины Свитолиной, рассказал, планирует ли он с женой сыграть в одной паре:

«Когда сыграем с Элиной? Мне нравится этот вопрос, потому что его все спрашивают. Наступит момент, когда мы это сделаем. Я не могу сказать вам, когда, но мы это сделаем.

Это было бы круто. Я хочу, чтобы мы сделали это, когда моя маленькая девочка [дочка Скай] станет достаточно взрослой, чтобы понимать, что происходит. Мы тоже не будем долго ждать, потому что я не уверен, что буду продолжать играть через четыре года, когда ей [Скай] исполнится шесть».

Монфис с 6 по 9 декабря выступал на UTS Grand Final в Лондоне, где добрался до полуфинала, уступив будущему триумфатору Алексу де Минауру.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина Скай Монфис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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