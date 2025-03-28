Лидер Вереса: «Некогда грустить – впереди четвертьфинал Кубка Украины»

22 тур в УПЛ начался сегодня в Кривом Роге поединком «Ингульца» и «Вереса», который завершился вничью 0:0.

Полузащитник ровенчан Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, в чью пользу ничья:

«Отдавая номинальным хозяевам должное за боевитость, на мой взгляд, «Верес» был ближе к победе. В выгодных позициях оказывались Руслан Степанюк, Николай Гайдучик, но не забили.

Конечно, и «Ингулец» недоволен потерей очков, потому что ведет тяжелую борьбу за выживание, поэтому сегодняшняя ничья – в пользу наших конкурентов. Впрочем, грустить некогда, надо оперативно поработать над ошибками, допущенными в Кривом Роге, и постараться исправить прицел.

Ведь у «Вереса» на очереди – четвертьфинальный поединок Кубка Украины, который состоится уже 2 апреля в Ровно», – сказал Дахновский.

Сейчас футболисты «Вереса» занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков.