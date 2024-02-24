Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Арсенал – Ньюкасл
Матч 26-го тура АПЛ начнется в 22:00
Сегодня, 24 февраля, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Английской Премьер-лиги примет «Ньюкасл». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Хаверц.
«Ньюкасл»: Кариус, Трипье, Шер, Ботман, Ливраменто, Гимараеш, Лонгстафф, Майли, Алмирон, Гордон, Исак.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 24, 2024
Just the one change from midweek ⏳
Let's make it count, Gunners 👊 pic.twitter.com/GIXdeu46fX
HOWAY NEWCASTLE! 💪#ARSNEW // #NUFC pic.twitter.com/gCupf2b3n9— Newcastle United FC (@NUFC) February 24, 2024
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