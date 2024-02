Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Арсенал – Ньюкасл

Сегодня, 24 февраля, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Английской Премьер-лиги примет «Ньюкасл». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Хаверц.

«Ньюкасл»: Кариус, Трипье, Шер, Ботман, Ливраменто, Гимараеш, Лонгстафф, Майли, Алмирон, Гордон, Исак.

