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Англия
24 февраля 2024, 21:03 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:06
1637
0

Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Арсенал – Ньюкасл

Матч 26-го тура АПЛ начнется в 22:00

24 февраля 2024, 21:03 | Обновлено 24 февраля 2024, 21:06
1637
0
Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Арсенал – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 февраля, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать шестого тура Английской Премьер-лиги примет «Ньюкасл». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 3-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Жоржиньо, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Хаверц.

«Ньюкасл»: Кариус, Трипье, Шер, Ботман, Ливраменто, Гимараеш, Лонгстафф, Майли, Алмирон, Гордон, Исак.

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Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Ньюкасл стартовые составы
Источник Sport.ua
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