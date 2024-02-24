24 февраля на «Эмирейтс» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» сыграет против «Ньюкасла». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда задала себе высокий уровень в прошлом сезоне. Тот стал прорывным и принес второе место в итоговой турнирной таблице АПЛ. Понятно, что было задание побороться за то, чтобы закрепиться на новом, точнее, достаточно давно забытом уровне. Канониры, правда, быстро вылетели из обоих кубков страны. Но при этом начали розыгрыш с победы в Суперкубке Англии (по пенальти выбили Манчестер Сити). И, главное, вернувшись в Лигу чемпионов, англичане там смогли выиграть свою группу. И в среду играли в поединке 1/8 финала с Порту, где потратили немало сил. Параллельно нестабильно, но неплохо красно-белые смотрятся в Премьер-лиге - чего стоит недавний успех с Ливерпулем. Да и Бернли в прошлом туре обыграли 5:0.

Ньюкасл

Клуб сменил владельца в позапрошлом сезоне - жадного Майка Эшли сменил саудовский фонд. Одним из первых шагов новых инвесторов стало назначение Эдди Хау на пост наставника. Он сначала избавил от угрозы понижения, хотя иногда казалось, что падение в Чемпионшип неизбежно. Но в итоге удалось остаться, а в 2022/2023 черно-белые весь розыгрыш провели и, главное, закончили в четверке лидеров. Это позволило вернуться в Лигу чемпионов, но там англичане попали в сложнейшую группу, и, при неплохой игре и немалом количестве очков, заняли только последнее, 4-е место. Это еще и отобрало немало сил, и плотный календарь аукнулся. Зимой было немало осечек, и даже заговорили о возможной отставке менеджера. Но с конца января результаты черно-белых снова наладились. Но с Борнмутом только за счет гола Ритчи на 90+ минуте вырвали дома ничью 2:2.

Статистика личных встреч

В целом, результаты у канониров лучше. Но в четырех последних поединках у сорок только 1 поражение при паре побед, в том числе 1:0 в ноябре на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы принимающей стороны. Но подопечные Артеты летали в Португалию только в среду. Так что выберем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,78).