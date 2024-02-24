Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Чемпионат Англии
Арсенал
24.02.2024 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 февраля 2024, 01:34 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:42
18
0

Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Поединок состоится 24 февраля в 22:00 по Киеву

24 февраля 2024, 01:34 | Обновлено 24 февраля 2024, 01:42
18
0
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

24 февраля на «Эмирейтс» пройдет матч 26-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» сыграет против «Ньюкасла». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда задала себе высокий уровень в прошлом сезоне. Тот стал прорывным и принес второе место в итоговой турнирной таблице АПЛ. Понятно, что было задание побороться за то, чтобы закрепиться на новом, точнее, достаточно давно забытом уровне. Канониры, правда, быстро вылетели из обоих кубков страны. Но при этом начали розыгрыш с победы в Суперкубке Англии (по пенальти выбили Манчестер Сити). И, главное, вернувшись в Лигу чемпионов, англичане там смогли выиграть свою группу. И в среду играли в поединке 1/8 финала с Порту, где потратили немало сил. Параллельно нестабильно, но неплохо красно-белые смотрятся в Премьер-лиге - чего стоит недавний успех с Ливерпулем. Да и Бернли в прошлом туре обыграли 5:0.

Ньюкасл

Клуб сменил владельца в позапрошлом сезоне - жадного Майка Эшли сменил саудовский фонд. Одним из первых шагов новых инвесторов стало назначение Эдди Хау на пост наставника. Он сначала избавил от угрозы понижения, хотя иногда казалось, что падение в Чемпионшип неизбежно. Но в итоге удалось остаться, а в 2022/2023 черно-белые весь розыгрыш провели и, главное, закончили в четверке лидеров. Это позволило вернуться в Лигу чемпионов, но там англичане попали в сложнейшую группу, и, при неплохой игре и немалом количестве очков, заняли только последнее, 4-е место. Это еще и отобрало немало сил, и плотный календарь аукнулся. Зимой было немало осечек, и даже заговорили о возможной отставке менеджера. Но с конца января результаты черно-белых снова наладились. Но с Борнмутом только за счет гола Ритчи на 90+ минуте вырвали дома ничью 2:2.

Статистика личных встреч

В целом, результаты у канониров лучше. Но в четырех последних поединках у сорок только 1 поражение при паре побед, в том числе 1:0 в ноябре на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы принимающей стороны. Но подопечные Артеты летали в Португалию только в среду. Так что выберем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,78).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Битва лидеров Чемпионшипа. Невероятный Лидс за 3 минуты обыграл Лестер
Арсенал Лондон Ньюкасл Арсенал - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Александр Зинченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Теннис | 23 февраля 2024, 19:37 14
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае

Неожиданная финальная пара: Анна Калинская – Жасмин Паолини

Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лигу чемпионов?
Футбол | 23 февраля 2024, 23:40 1
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лигу чемпионов?
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лигу чемпионов?

В топ-5 сезонного рейтинга входят: Италия, Германия, Англия, Франция, Испания

С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 23.02.2024, 13:20
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Футбол | 23.02.2024, 06:25
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтеря. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23.02.2024, 10:12
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
Анчелотти выразил разочарование вратарем Реала. Что сказал итальянец?
23.02.2024, 12:28 2
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
23.02.2024, 04:10 13
Футбол
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
22.02.2024, 06:55
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 194
Футбол
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
22.02.2024, 20:36 41
Футбол
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
22.02.2024, 11:23 11
Футбол
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
ВИДЕО. Черная пантера и уйма хайлайтов. Как муж Свитолиной покоряет Катар
22.02.2024, 07:01 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем