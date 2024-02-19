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Чемпионат Англии
Арсенал
24.02.2024 22:00 - : -
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 февраля 2024, 19:54 | Обновлено 19 февраля 2024, 20:28
120
0

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии

19 февраля 2024, 19:54 | Обновлено 19 февраля 2024, 20:28
120
0
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 февраля, состоится поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».

Игра пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место, имея 55 очков. «Ньюкасл» идет на 8-й позиции с 37 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале и на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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