Англия19 февраля 2024, 19:54 | Обновлено 19 февраля 2024, 20:28
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Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии
19 февраля 2024, 19:54 | Обновлено 19 февраля 2024, 20:28
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В субботу, 24 февраля, состоится поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».
Игра пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место, имея 55 очков. «Ньюкасл» идет на 8-й позиции с 37 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале и на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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