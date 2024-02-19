В субботу, 24 февраля, состоится поединок 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».

Игра пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место, имея 55 очков. «Ньюкасл» идет на 8-й позиции с 37 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале и на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Арсенал – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция