Третий разгром подряд. Арсенал без Зинченко уничтожил Ньюкасл

Сегодня, 24 февраля 2024 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Победу со счетом 4:1 одержала команда-хозяйка.

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Команда Микеля Артеты доминировала на протяжении всего матча, но первый гол забила лишь благодаря сопернику – мяч в собственные ворота отправил Свен Ботман. Позже преимущество «канониров» удвоил Кай Хаверц, а во втором тайме «сорок» добили Букайо Сака и Якуб Кивиор. На 84-й минуте воспитанник «Арсенала» Джо Уиллок, играющий за «Ньюкасл», забил гол престижа.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на игру из-за травмы.

Интересно, что «Арсенал» в АПЛ уже третий раз подряд громит своего соперника. Ранее со счетом 6:0 был уничтожен «Вест Хэм», а затем 5 голов без ответа получил «Шеффилд».

АПЛ. 26-й тур. 24 февраля

Арсенал – Ньюкасл – 4:1

Голы: Ботман, 18 (автогол), Хаверц, 24, Сака, 65, Кивиор, 69 – Уиллок, 84