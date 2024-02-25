Арсенал – Ньюкасл – 4:1. Победа без Зинченко. Видео голов и обзор матча
«Канониры» не отпускают далеко конкурентов в таблице
Состоялся матч 26 тура чемпионата Англии по футболу. Лондонский «Арсенал», за который играет Александр Зинченко, дома принимал «Ньюкасл». Украинец не попал в заявку на игру из-за травмы.
«Канониры» одержали разгромную победу со счетом 4:1 (голами отличились Ботман (автогол), Хаверц, Сака, Кивиор и Уиллок) и продолжают участвовать в чемпионской гонке вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», от которых отстают соответственно на два и одно очко в турнирной таблице.
Английская Премьер-лига. 26 тур
Арсенал – Ньюкасл – 4:1
Голы: Ботман, 18 (автогол), Хаверц, 24, Сака, 65, Кивиор, 69 – Уиллок, 84
События матча
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