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Чемпионат Англии
Арсенал
24.02.2024 22:00 – FT 4 : 1
Ньюкасл
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Англия
25 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 02:09
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0

Арсенал – Ньюкасл – 4:1. Победа без Зинченко. Видео голов и обзор матча

«Канониры» не отпускают далеко конкурентов в таблице

25 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 02:09
75
0
Арсенал – Ньюкасл – 4:1. Победа без Зинченко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 26 тура чемпионата Англии по футболу. Лондонский «Арсенал», за который играет Александр Зинченко, дома принимал «Ньюкасл». Украинец не попал в заявку на игру из-за травмы.

«Канониры» одержали разгромную победу со счетом 4:1 (голами отличились Ботман (автогол), Хаверц, Сака, Кивиор и Уиллок) и продолжают участвовать в чемпионской гонке вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», от которых отстают соответственно на два и одно очко в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 26 тур

Арсенал – Ньюкасл – 4:1

Голы: Ботман, 18 (автогол), Хаверц, 24, Сака, 65, Кивиор, 69 – Уиллок, 84

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Якуб Кивиор (Арсенал).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
18’
ГОЛ ! Автогол забил Свен Ботман (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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