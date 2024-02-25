АРТЕТА: «Сыграли с Ньюкаслом хорошо и агрессивно»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (4:1) в матче АПЛ.

«Доволен игрой против очень хорошей команды. Ребята сыграли по-настоящему хорошо, агрессивно, и мы заслужили победу в матче.

У «Ньюкасла» много ресурсов, чтобы создавать проблемы, но мы продолжали в том же духе, мы сохраняли наш ритм, и было приятно наблюдать за игрой команды.

Мы очень счастливы, мы должны продолжать делать то, что у нас хорошо получается. Есть еще вещи, которые мы можем делать лучше, и наши важные игроки возвращаются после травм, так что это серьезное подспорье.

Против «Порту» мы действовали на своем уровне при игре с мячом, но без него — нет. Это был важный урок, и из этих моментов можно многому научиться», — приводит слова Артеты ВВС.

Также «Арсенал» в поединке с «Ньюкаслом» установил уникальное достижение в АПЛ. Как сообщает Opta, «канониры» стали первой командой в истории лиги, которой удалось забить не менее двух мячей в семи таймах подряд.