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Пляжный футбол
19 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:04
484
0

Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу

В 1/4 финала 22 февраля сыграют: Иран – ОАЭ, Италия – Таити

19 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:04
484
0
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
FIFA

В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

Испанцы не сумели выйти из группы, проиграв все 3 матча, в том числе команде Аргентины в 3-м туре (4:5).

Италия проиграла команде ОАЭ по пенальти (0:0, пен. 1:3), но все равно заняла первое место в группе.

Уже известны два четвертьфинальные пары. В 1/4 финала 22 февраля сыграют: Иран – ОАЭ, Италия – Таити.

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

3-й тур, 19 февраля

  • 13:30. Египет – США – 5:4 (д.в.)
  • 15:00. Аргентина – Испания – 5:4
  • 17:30. Италия – ОАЭ – 0:0 (пен. 1:3)
  • 19:00. Иран – Таити – 5:3

3-й тур, 20 февраля

  • 13:30. беларусь – Колумбия
  • 15:00. Оман – Португалия
  • 17:30. Япония – Сенегал
  • 19:00. Мексика – Бразилия

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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