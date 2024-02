Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу

В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.

Испанцы не сумели выйти из группы, проиграв все 3 матча, в том числе команде Аргентины в 3-м туре (4:5).

Италия проиграла команде ОАЭ по пенальти (0:0, пен. 1:3), но все равно заняла первое место в группе.

Уже известны два четвертьфинальные пары. В 1/4 финала 22 февраля сыграют: Иран – ОАЭ, Италия – Таити.

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

3-й тур, 19 февраля

3-й тур, 20 февраля

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

Just the 18 goals in today's first two matches! 🌟



Click below to watch the highlights ⬇️