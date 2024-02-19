Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
В 1/4 финала 22 февраля сыграют: Иран – ОАЭ, Италия – Таити
В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.
Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию.
Испанцы не сумели выйти из группы, проиграв все 3 матча, в том числе команде Аргентины в 3-м туре (4:5).
Италия проиграла команде ОАЭ по пенальти (0:0, пен. 1:3), но все равно заняла первое место в группе.
Уже известны два четвертьфинальные пары. В 1/4 финала 22 февраля сыграют: Иран – ОАЭ, Италия – Таити.
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.
Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу
Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024
3-й тур, 19 февраля
- 13:30. Египет – США – 5:4 (д.в.)
- 15:00. Аргентина – Испания – 5:4
- 17:30. Италия – ОАЭ – 0:0 (пен. 1:3)
- 19:00. Иран – Таити – 5:3
3-й тур, 20 февраля
- 13:30. беларусь – Колумбия
- 15:00. Оман – Португалия
- 17:30. Япония – Сенегал
- 19:00. Мексика – Бразилия
Сетка плей-офф
Турнирные таблицы
Just the 18 goals in today's first two matches! 🌟— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 19, 2024
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Two amazing games. Two big wins. 🇮🇷🇦🇪— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 19, 2024
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