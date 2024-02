Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу

В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию. И уже выбыла из турнира после двух туров.

Два топ-гранда – Бразилия и Португалия – устроили зарубу. Матч носил очень принципиальный характер. Победили бразильцы благодаря голу в овертайме (3:2 д.в.)

Уже известны 6 из 8 четвертьфиналистов: Бразилия, Италия, ОАЭ, Таити, Иран, беларусь.

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

2-й тур, 17 февраля

2-й тур, 18 февраля

Турнирные таблицы

Another day of pure drama at the #BeachSoccerWC! 🤯



Click below to watch the highlights ⬇️