Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу

В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию. И уже выбыла из турнира после двух туров.

Два топ-гранда – Бразилия и Португалия – устроили зарубу. Матч носил очень принципиальный характер. Победили бразильцы благодаря голу в овертайме (3:2 д.в.)

Уже известны 6 из 8 четвертьфиналистов: Бразилия, Италия, ОАЭ, Таити, Иран, беларусь.

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

2-й тур, 17 февраля

13:30. Италия – Египет – 6:2

– Египет – 6:2 15:00. Испания – Таити – 3:5

– 3:5 17:30. ОАЭ – США – 3:2 (д.в.)

– США – 3:2 (д.в.) 19:00. Аргентина – Иран – 3:6

2-й тур, 18 февраля

13:30. Япония – беларусь – 1:3

– 1:3 15:00. Мексика – Оман – 2:5

– 2:5 17:30. Сенегал – Колумбия – 5:3

– Колумбия – 5:3 19:00. Бразилия – Португалия – 3:2 (д.в.)

Турнирные таблицы