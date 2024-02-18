Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Уже известны 6 из 8 четвертьфиналистов чемпионата мира
В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.
Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию. И уже выбыла из турнира после двух туров.
Два топ-гранда – Бразилия и Португалия – устроили зарубу. Матч носил очень принципиальный характер. Победили бразильцы благодаря голу в овертайме (3:2 д.в.)
Уже известны 6 из 8 четвертьфиналистов: Бразилия, Италия, ОАЭ, Таити, Иран, беларусь.
Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.
Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу
Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024
2-й тур, 17 февраля
- 13:30. Италия – Египет – 6:2
- 15:00. Испания – Таити – 3:5
- 17:30. ОАЭ – США – 3:2 (д.в.)
- 19:00. Аргентина – Иран – 3:6
2-й тур, 18 февраля
- 13:30. Япония – беларусь – 1:3
- 15:00. Мексика – Оман – 2:5
- 17:30. Сенегал – Колумбия – 5:3
- 19:00. Бразилия – Португалия – 3:2 (д.в.)
Турнирные таблицы
Another day of pure drama at the #BeachSoccerWC! 🤯— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 18, 2024
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