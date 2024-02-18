Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Пляжный футбол
18 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 18 февраля 2024, 23:32
691
0

Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу

Уже известны 6 из 8 четвертьфиналистов чемпионата мира

18 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 18 февраля 2024, 23:32
691
0
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
FIFA

В Дубае, курортном городе ОАЭ, продолжается чемпионат мира 2024 по пляжному футболу.

Сборная Украины бойкотирует турнир из-за допуска к соревнованию BSWW сборной беларуси с ее национальными символами. Сине-желтых заменила команда Испании, которая была первой лучшей среди тех, кто не сумел пройти квалификацию. И уже выбыла из турнира после двух туров.

Два топ-гранда – Бразилия и Португалия – устроили зарубу. Матч носил очень принципиальный характер. Победили бразильцы благодаря голу в овертайме (3:2 д.в.)

Уже известны 6 из 8 четвертьфиналистов: Бразилия, Италия, ОАЭ, Таити, Иран, беларусь.

Турнир продлится до 25 февраля, когда в Дубае состоится финальный матч.

Чемпионат мира 2024 по пляжному футболу

Дубай (ОАЭ), 15–25 февраля 2024

2-й тур, 17 февраля

  • 13:30. Италия – Египет – 6:2
  • 15:00. Испания – Таити – 3:5
  • 17:30. ОАЭ – США – 3:2 (д.в.)
  • 19:00. Аргентина – Иран – 3:6

2-й тур, 18 февраля

  • 13:30. Япония – беларусь – 1:3
  • 15:00. Мексика – Оман – 2:5
  • 17:30. Сенегал – Колумбия – 5:3
  • 19:00. Бразилия – Португалия – 3:2 (д.в.)

Турнирные таблицы

По теме:
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Бразилия и Португалия стартовали с побед на ЧМ по пляжному футболу
ЧМ по пляжному футболу. Испания на старте потерпела сенсационное поражение
пляжный футбол чемпионат мира по пляжному футболу сборная беларуси по пляжному футболу сборная Бразилии по пляжному футболу сборная Португалии по пляжному футболу сборная Сенегала по пляжному футболу сборная Омана по пляжному футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кейн превзошел еще одно бомбардирское достижение Холанда в Бундеслиге
Футбол | 18 февраля 2024, 21:03 0
Кейн превзошел еще одно бомбардирское достижение Холанда в Бундеслиге
Кейн превзошел еще одно бомбардирское достижение Холанда в Бундеслиге

Гарри продолжает забивать, но это не приносит успеха его команде

Минус две украинки до старта турнира. Костюк снялась с соревнований в Дубае
Теннис | 18 февраля 2024, 17:05 9
Минус две украинки до старта турнира. Костюк снялась с соревнований в Дубае
Минус две украинки до старта турнира. Костюк снялась с соревнований в Дубае

Марта не выйдет на корт на матч 1/32 финала WTA 1000 в ОАЭ против Дарьи Касаткиной

Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Футбол | 18.02.2024, 17:45
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо
Футбол | 18.02.2024, 17:01
На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо
На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Футбол | 18.02.2024, 14:53
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
Испания и Аргентина сенсационно выбыли из ЧМ-2024 по пляжному футболу
18.02.2024, 10:50 1
Футбол
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Баск удивил своими словами
17.02.2024, 09:54
Футбол
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
17.02.2024, 06:55 3
Футбол
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
Для Усика подготовили замену, если Фьюри снова не выйдет на бой
17.02.2024, 16:10 4
Бокс
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
18.02.2024, 06:55 12
Футбол
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
Впервые в истории Украины! Бухов сенсационно выиграл золото ЧМ на 50 м в/c
17.02.2024, 18:30 20
Водные виды
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем